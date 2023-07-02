Меда не будет? В тюменском селе массово погибли пчелы

Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году в Исетском районе также была зарегистрирована массовая гибель нескольких пчелосемей. Пасечники тогда обвинили ООО «Приисетье» в обработке пестицидами зерновых культур на полях. Было подано заявление в суд о компенсации морального и материального ущерба.