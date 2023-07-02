Меда не будет? В тюменском селе массово погибли пчелы

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Однако за день до назначенной обработки, 30 июня, все насекомые погибли. О массовой гибели пчел пасечники сообщили в социальных сетях. О размере убытка не сообщается.
В комментариях под постом тюменцы посоветовали обратиться к грамотному юристу и подавать заявление в суд.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году в Исетском районе также была зарегистрирована массовая гибель нескольких пчелосемей. Пасечники тогда обвинили ООО «Приисетье» в обработке пестицидами зерновых культур на полях. Было подано заявление в суд о компенсации морального и материального ущерба.
Но дело пчеловоды проиграли, так как доказательств вины ООО «Приисетье» в гибели пчелосемей предоставлено не было. Кроме того, выяснилось, что пасеки пчеловодов не имели регистрации и ветпаспорта.