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Меда не будет? В тюменском селе массово погибли пчелы

2 июля 2023, 10:51
Фото: ЧС Тюмень

В селе под Тюменью массово погибли пчелы

В селе Шорохово Исетского района у пчеловодов погибли все пчелы. По словам местных жителей, обработка полей должна была состояться в период с 1 по 15 июля.
Сюжет
Тюмень
Фото: ЧС Тюмень

Однако за день до назначенной обработки, 30 июня, все насекомые погибли. О массовой гибели пчел пасечники сообщили в социальных сетях. О размере убытка не сообщается.

В комментариях под постом тюменцы посоветовали обратиться к грамотному юристу и подавать заявление в суд.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году в Исетском районе также была зарегистрирована массовая гибель нескольких пчелосемей. Пасечники тогда обвинили ООО «Приисетье» в обработке пестицидами зерновых культур на полях. Было подано заявление в суд о компенсации морального и материального ущерба.

Но дело пчеловоды проиграли, так как доказательств вины ООО «Приисетье» в гибели пчелосемей предоставлено не было. Кроме того, выяснилось, что пасеки пчеловодов не имели регистрации и ветпаспорта.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пчелы#Пчеловодство#Тюмень#Тюменская область
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