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Итоги недели: в магазин забросили коктейли Молотова, жара до четверга, обмеление Туры

2 июля 2023, 14:59
Фото: 1MI

Магазин по улице Республики подожгли в Тюмени

Неизвестные лица забросили в магазин, расположенный в многоэтажном доме, две бутылки с зажигательной смесью. Синоптики рассказали, что в Тюмени ожидается + 31 градус, но только до четверга. Дождей не будет, а между тем Тура продолжает мелеть от засухи.

Неизвестные подожгли магазин в центре Тюмени

Два коктейля Молотова забросили в магазин по улице Республики, 90. Хозяева торговой точки рассказали, что неизвестные лица разбили витрину и кинули туда две бутылки. К счастью, огонь оперативно потушили. Люди не пострадали. В связи с ЧП тюменцы просят местные власти усилить меры безопасности в областной столице.

Накануне в Тюмени вечером произошёл страшный пожар в одном из частных домов в районе Дома Обороны. В результате ЧП погиб один человек.

В Тюмени неизвестные забросили два коктейля Молотова в магазин в многоэтажном доме
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Жара в Тюмени продержится до среды

Синоптики прогнозируют, что в начале июля тюменцев ожидает жаркая погода. В дневные часы понедельника обещают + 29 … + 31 градус, ожидается солнце, дождей, вероятно, не будет. Примерно такую же температуру воздуха прогнозируют во вторник и среду.

К концу недели станет чуть прохладнее: столбики термометров не поднимутся выше + 28 градусов в дневные часы.

Синоптики рассказали, сколько продержится 30-градусная жара в Тюмени
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Дожди не помогли: Тура в Тюмени продолжает мелеть

Уровень воды в Туре на 30 июня 2023 года находился на отметке минус 59 см. По информации из архива Центра регистра и кадастра, в последний раз минимальный уровень воды в 30-й день первого месяца лета был зарегистрирован в 2021 году: тогда он составлял минус 21 см.

Напомним, что минувшей ночью в Тюмени была гроза: местные жители поделились ее фотографиями в социальной сети Вконтакте. А вот в ближайшие июльские дни, судя по прогнозу погоды, осадков в областной столице больше не ожидается.

В Тюмени продолжает мелеть Тура, несмотря на прохладу и дожди
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