Итоги недели: в магазин забросили коктейли Молотова, жара до четверга, обмеление Туры

Уровень воды в Туре на 30 июня 2023 года находился на отметке минус 59 см. По информации из архива Центра регистра и кадастра, в последний раз минимальный уровень воды в 30-й день первого месяца лета был зарегистрирован в 2021 году: тогда он составлял минус 21 см.