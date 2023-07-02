Итоги недели: в магазин забросили коктейли Молотова, жара до четверга, обмеление Туры

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Два коктейля Молотова забросили в магазин по улице Республики, 90. Хозяева торговой точки рассказали, что неизвестные лица разбили витрину и кинули туда две бутылки. К счастью, огонь оперативно потушили. Люди не пострадали. В связи с ЧП тюменцы просят местные власти усилить меры безопасности в областной столице.
Накануне в Тюмени вечером произошёл страшный пожар в одном из частных домов в районе Дома Обороны. В результате ЧП погиб один человек.
Синоптики прогнозируют, что в начале июля тюменцев ожидает жаркая погода. В дневные часы понедельника обещают + 29 … + 31 градус, ожидается солнце, дождей, вероятно, не будет. Примерно такую же температуру воздуха прогнозируют во вторник и среду.
К концу недели станет чуть прохладнее: столбики термометров не поднимутся выше + 28 градусов в дневные часы.
Уровень воды в Туре на 30 июня 2023 года находился на отметке минус 59 см. По информации из архива Центра регистра и кадастра, в последний раз минимальный уровень воды в 30-й день первого месяца лета был зарегистрирован в 2021 году: тогда он составлял минус 21 см.
Напомним, что минувшей ночью в Тюмени была гроза: местные жители поделились ее фотографиями в социальной сети Вконтакте. А вот в ближайшие июльские дни, судя по прогнозу погоды, осадков в областной столице больше не ожидается.