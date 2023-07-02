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Published Сегодня, 07:22

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Больше гуляйте и отдыхайте: на Тюмень надвигается сильнейшая магнитная буря

2 июля 2023, 07:22
Фото: ЧС Тюмень

На Тюмень надвигается сильнейшая магнитная буря

Метеорологи предупреждают жителей Тюменской области о приближении геомагнитной магнитной бури. Вспышки геомагнитной активности силой 4 балла ожидаются 8 июля.
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Тюмень

По прогнозам, неспокойная обстановка геомагнитном поле буде наблюдаться вплоть до 26 июля. Сила возмущений в магнитосфере будет достигать 6 баллов по девятибалльной шкале.

Метеорологи предупреждают, что в эти дни у метеозависимых людей возможны незначительные ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Тюменцам рекомендуют не перенапрягаться, больше отдыхать, гулять на свежем воздухе.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени первая неделя июля ожидается жаркой и сухой. Дневная температура воздуха в ближайшие дни составит +29…+31.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Магнитные бури#Тюмень#Тюменская область
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