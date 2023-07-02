Больше гуляйте и отдыхайте: на Тюмень надвигается сильнейшая магнитная буря

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
По прогнозам, неспокойная обстановка геомагнитном поле буде наблюдаться вплоть до 26 июля. Сила возмущений в магнитосфере будет достигать 6 баллов по девятибалльной шкале.
Метеорологи предупреждают, что в эти дни у метеозависимых людей возможны незначительные ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Тюменцам рекомендуют не перенапрягаться, больше отдыхать, гулять на свежем воздухе.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени первая неделя июля ожидается жаркой и сухой. Дневная температура воздуха в ближайшие дни составит +29…+31.