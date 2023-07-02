Больше гуляйте и отдыхайте: на Тюмень надвигается сильнейшая магнитная буря

Метеорологи предупреждают, что в эти дни у метеозависимых людей возможны незначительные ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Тюменцам рекомендуют не перенапрягаться, больше отдыхать, гулять на свежем воздухе.