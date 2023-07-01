В Тюмени завершились съёмки короткометражного фильма, который покажут в День города

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
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Updated Сегодня, 15:39
Над созданием фильма работала федеральная компания «Rec Production».
Главный герой кинокартины — мальчик Боря, который придумал для себя имя Эм. Однажды во время завтрака он поднял философский вопрос. Ребёнок захотел понять, для чего мы живём, и с этой целью отправился на поиски ответа.
Три дня команда из 40 человек работала над созданием фильма. Его сценаристом и режиссёром стал Никита Болотских-Тихий. Он рассказал, что съёмки завершили гораздо быстрее, чем было запланировано.
Короткометражное кино покажут тюменцам в День города, 29 июля.
Ранее «Наш город» сообщал, что в целях безопасности 29 июля фейерверк могут заменить выстрелами из стрелкового оружия. К счастью, традиционному салюту в День гррода быть. Его оплатят тайные благотоворители.