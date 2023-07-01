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В Тюмени завершились съёмки короткометражного фильма, который покажут в День города

1 июля 2023, 15:15
Фото: 1MI

Съёмки короткометражки «Чтобы не было холодно» завершились в Тюмени

В областной столице сняли короткометражный фильм под названием «Чтобы не было холодно». Об этом сообщили в сообществе социальной сети Вконтакте.

Над созданием фильма работала федеральная компания «Rec Production».

Главный герой кинокартины — мальчик Боря, который придумал для себя имя Эм. Однажды во время завтрака он поднял философский вопрос. Ребёнок захотел понять, для чего мы живём, и с этой целью отправился на поиски ответа.

Три дня команда из 40 человек работала над созданием фильма. Его сценаристом и режиссёром стал Никита Болотских-Тихий. Он рассказал, что съёмки завершили гораздо быстрее, чем было запланировано.

Короткометражное кино покажут тюменцам в День города, 29 июля.

Ранее «Наш город» сообщал, что в целях безопасности 29 июля фейерверк могут заменить выстрелами из стрелкового оружия. К счастью, традиционному салюту в День гррода быть. Его оплатят тайные благотоворители.

В целях безопасности: в Тюмени могут отменить салют на День города
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#Елена Чебоксарова#Кино#Авторское кино#День города#Короткометражки#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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