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В Тюмени водитель пикапа вез ребенка в кузове. Видео

1 июля 2023, 06:49
Фото: 1MI

В Тюмени водитель пикапа вез ребенка в кузове

Маленького ребенка, катающегося в открытом кузове пикапа, сняли на видео тюменские водители. Ролик с нестандартным способом перевозки очевидцы опубликовали в социальных сетях.
Сюжет
Тюмень
«Ребенок в кузове пикапа. Номера машины снять не удалось», — сообщил автор видео в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

На запечатленных кадрах видно, что автомобиль остановился на красный сигнал светофора. В это время маленький мальчик стоит в кузове машины.

В комментариях под опубликованным роликом горожане отметили, что, вероятнее всего, водитель не знал о юном безбилетнике.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень произошло лобовое ДТП, в котором пострадали восемь человек, в том числе пять детей. По словам врачей, юные пассажирки автомобилей находятся в тяжелом состоянии.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Дети#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Тюменская область#Видео
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