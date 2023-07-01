В Тюмени водитель пикапа вез ребенка в кузове. Видео

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
«Ребенок в кузове пикапа. Номера машины снять не удалось», — сообщил автор видео в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
На запечатленных кадрах видно, что автомобиль остановился на красный сигнал светофора. В это время маленький мальчик стоит в кузове машины.
В комментариях под опубликованным роликом горожане отметили, что, вероятнее всего, водитель не знал о юном безбилетнике.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень произошло лобовое ДТП, в котором пострадали восемь человек, в том числе пять детей. По словам врачей, юные пассажирки автомобилей находятся в тяжелом состоянии.