В Тюмени водитель пикапа вез ребенка в кузове. Видео

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень произошло лобовое ДТП, в котором пострадали восемь человек, в том числе пять детей. По словам врачей, юные пассажирки автомобилей находятся в тяжелом состоянии.