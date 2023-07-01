В Тюмени во время пожара в частном секторе погиб мужчина

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Вызов поступил в дежурную часть в 4:13 утра. На тушение возгорания были направлены 35 человек личного состава и 12 единиц техники Главного управления МЧС России по Тюменской области.
На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось горение не жилого дома и соседнего жилого дома по всей площади. Спустя два часа, в 6:36, огонь был полностью ликвидирован.
Общая площадь охваченной огнем территории составила 313 квадратных метров. К сожалению, во время ЧП погиб один человек. Причины возникновения пожара выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени на ходу загорелся электросамокат. Во время происшествия никто не пострадал.