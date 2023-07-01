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В Тюмени во время пожара в частном секторе погиб мужчина

1 июля 2023, 03:52
Фото: 1MI

В Тюмени во время пожара в частном секторе погиб человек

Трагедия произошла сегодня утром в Тюмени. Во время пожара в частном жилом доме по улице Димитрова, 38, погиб мужчина.
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Тюмень

Вызов поступил в дежурную часть в 4:13 утра. На тушение возгорания были направлены 35 человек личного состава и 12 единиц техники Главного управления МЧС России по Тюменской области.

На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось горение не жилого дома и соседнего жилого дома по всей площади. Спустя два часа, в 6:36, огонь был полностью ликвидирован.

Общая площадь охваченной огнем территории составила 313 квадратных метров. К сожалению, во время ЧП погиб один человек. Причины возникновения пожара выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени на ходу загорелся электросамокат. Во время происшествия никто не пострадал.

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#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#Происшествия#МЧС#Тюмень#Тюменская область
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