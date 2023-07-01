В Тюмени 41-летнего мужчину выбросили балкона с 7 этажа. Он погиб на месте ЧП

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
По данным следствия, новосибирец находился в гостях у своего приятеля. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора, в результате которой гость выбросил с балкона хозяина квартиры. От полученных травм 41-летней тюменец скончался на месте происшествия, сообщили в СУ СК по Тюменской области.
В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время состоится суд.
Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюменской области отправили на 2 года в колонию за избиение сотрудника полиции.