В Тюмени 41-летнего мужчину выбросили балкона с 7 этажа. Он погиб на месте ЧП

По данным следствия, новосибирец находился в гостях у своего приятеля. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора, в результате которой гость выбросил с балкона хозяина квартиры. От полученных травм 41-летней тюменец скончался на месте происшествия, сообщили в СУ СК по Тюменской области.