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В Тюмени 41-летнего мужчину выбросили балкона с 7 этажа. Он погиб на месте ЧП

1 июля 2023, 07:44
Фото: 1MI

В Тюмени 41-летнего мужчину выбросили балкона с 7 этажа

42-летний житель Новосибирска выбросил с балкона 7 этажа 41-летнего тюменца. Трагедия произошла 1 мая этого года в доме по улице Мельникайте.
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Тюмень

По данным следствия, новосибирец находился в гостях у своего приятеля. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора, в результате которой гость выбросил с балкона хозяина квартиры. От полученных травм 41-летней тюменец скончался на месте происшествия, сообщили в СУ СК по Тюменской области.

В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время состоится суд.

Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюменской области отправили на 2 года в колонию за избиение сотрудника полиции.

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