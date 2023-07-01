В Тобольске пропал 15-летний подросток

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 04:47
Updated Сегодня, 04:47
Когда его видели в последний раз, он был одет в черно-белую футболку, боюки черного цвета, на ногах кроссовки черного цвета. С собой была небольшая черная сумка. Рост 1,6 метра, телосложение среднее, указано в ориентировке распространенной Межмуниципальным отделом МВД России «Тобольский».
Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Данила, просят звонить по телефонам: 02, или 8(3456)39-97-39.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени пропал 16-летний Азамат Шарафутдинов. Его поиски продолжаются до сих пор.