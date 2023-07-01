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В Тобольске пропал 15-летний подросток

1 июля 2023, 04:45
Фото: 1MI

В Тобольске пропал ребенок

В Тобольске пропал 15-летний Данила Евстафеев. Подросток накануне ушел из дома и после этого перестал выходить на связь с родными.
Фото: Тобольская полиция

Когда его видели в последний раз, он был одет в черно-белую футболку, боюки черного цвета, на ногах кроссовки черного цвета. С собой была небольшая черная сумка. Рост 1,6 метра, телосложение среднее, указано в ориентировке распространенной Межмуниципальным отделом МВД России «Тобольский».

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Данила, просят звонить по телефонам: 02, или 8(3456)39-97-39.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени пропал 16-летний Азамат Шарафутдинов. Его поиски продолжаются до сих пор.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пропавшие#Поиски пропавших#Подросток#Тюменская область
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