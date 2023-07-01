В Тобольске пропал 15-летний подросток

Когда его видели в последний раз, он был одет в черно-белую футболку, боюки черного цвета, на ногах кроссовки черного цвета. С собой была небольшая черная сумка. Рост 1,6 метра, телосложение среднее, указано в ориентировке распространенной Межмуниципальным отделом МВД России «Тобольский».