В ДТП на тюменской трассе погибли три человека, в том числе 7-летний ребенок

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
По предварительным данным, 47-летняя водитель автомобиля Toyota Carina выехала на правую обочину дороги. Женщина не справилась с управлением транспортного средства и выехала на встречную полосу движения, где врезалась в Hyundai Solaris, под управлением 66-летнего жителя села Аромашево.
В результате аварии водитель Toyota Carina, 7-летний и 49-летний пассажиры иномарки погибли. Водитель Hyundai Solaris получил травмы и был госпитализирован, сообщили в ГИБДД МО МВД России «Голышмановский».
Обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются. Движение осуществляется по одной полосе, в реверсивном порядке.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня на Рощинском кольце был замечен автомобиль, двигающийся со скоростью порядка 140 км/ч в противоположном направлении по односторонней полосе движения.