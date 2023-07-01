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В ДТП на тюменской трассе погибли три человека, в том числе 7-летний ребенок

1 июля 2023, 15:33
Фото: 1MI

В ДТП на трассе Тюменской области погибли три человека, в том числе 7-летний ребенок

Три человека, в том числе 7-летний ребенок, погибли в жутком дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня на трассе Голышманово — Аромашево.
Сюжет
Тюмень
Фото: ГИБДД МО МВД России «Голышмановский»

По предварительным данным, 47-летняя водитель автомобиля Toyota Carina выехала на правую обочину дороги. Женщина не справилась с управлением транспортного средства и выехала на встречную полосу движения, где врезалась в Hyundai Solaris, под управлением 66-летнего жителя села Аромашево.

В результате аварии водитель Toyota Carina, 7-летний и 49-летний пассажиры иномарки погибли. Водитель Hyundai Solaris получил травмы и был госпитализирован, сообщили в ГИБДД МО МВД России «Голышмановский».

Обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются. Движение осуществляется по одной полосе, в реверсивном порядке.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня на Рощинском кольце был замечен автомобиль, двигающийся со скоростью порядка 140 км/ч в противоположном направлении по односторонней полосе движения.

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