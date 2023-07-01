В ДТП на тюменской трассе погибли три человека, в том числе 7-летний ребенок

По предварительным данным, 47-летняя водитель автомобиля Toyota Carina выехала на правую обочину дороги. Женщина не справилась с управлением транспортного средства и выехала на встречную полосу движения, где врезалась в Hyundai Solaris, под управлением 66-летнего жителя села Аромашево.