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Тюменки в рамках «ЭкоФеста» подарят Гилевской роще скульптуру бабочки

1 июля 2023, 09:57
Фото: Алиса Вернер / nashgorod.ru
Тюменские флористы в рамках «ЭкоФеста» подарят Гилевской роще скульптуру бабочки

Тюменские флористы в рамках «ЭкоФеста» подарят Гилевской роще скульптуру бабочки

Сегодня был дан старт первому в Тюмени «ЭкоФесту» — фестивалю экологического дизайна. В рамках мероприятия в Гилевской роще появится 10 новых арт-объектов!

В Гилевской роще сегодня шумно — на ее территории развернулся масштабный фестиваль с множеством мастер-классов и активностей. Также в рамках мероприятия умельцы со всей страны подарят самой зеленой тюменской роще уникальные арт-объекты. В город прибыли команды дизайнеров из Новосибирска, Ангарска, Омска, Томска, Тольятти, Москвы, Иркутска.

Торжественное открытие "ЭкоФеста"Торжественное открытие "ЭкоФеста"
Торжественное открытие "ЭкоФеста"Торжественное открытие "ЭкоФеста"
Торжественное открытие "ЭкоФеста"
Фото: Алиса Вернер / nashgorod.ru

Тюмень представляют Мария Коротовских и Елена Чащилова, мастерицы студии флористики и декора «Зелень». Они подарят тюменцам скульптуру бабочки из натуральных материалов.

«Бабочка — это символ легкости, в первую очередь. Мы работаем с ветками, кажется, что это легкий и простой материал, однако к нему необходимой найти подход, чтобы из головы перенести скульптуру в реальный мир», — рассказала «Нашему город» Мария.

Ее коллега Елена отметила, что формат фестиваля позволяет флористам и мастерам со всей страны обменяться опытом, что особенно ценно.

Мария Коротовских и Елена ЧащиловаМария Коротовских и Елена Чащилова
Мария Коротовских и Елена Чащилова
Фото: Алиса Вернер / nashgorod.ru

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Гилевской роще закончились работы по нанесению разметки для пешеходных и велосипедных дорожек. Это традиционное мероприятие проводится уже на протяжении 5 лет.

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#Алиса Вернер#Экология#Экологиябудущего#Искусство#Арт-искусство#Тюменская область
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