Тюменки в рамках «ЭкоФеста» подарят Гилевской роще скульптуру бабочки

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
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Updated Сегодня, 09:59
В Гилевской роще сегодня шумно — на ее территории развернулся масштабный фестиваль с множеством мастер-классов и активностей. Также в рамках мероприятия умельцы со всей страны подарят самой зеленой тюменской роще уникальные арт-объекты. В город прибыли команды дизайнеров из Новосибирска, Ангарска, Омска, Томска, Тольятти, Москвы, Иркутска.
Тюмень представляют Мария Коротовских и Елена Чащилова, мастерицы студии флористики и декора «Зелень». Они подарят тюменцам скульптуру бабочки из натуральных материалов.
«Бабочка — это символ легкости, в первую очередь. Мы работаем с ветками, кажется, что это легкий и простой материал, однако к нему необходимой найти подход, чтобы из головы перенести скульптуру в реальный мир», — рассказала «Нашему город» Мария.
Ее коллега Елена отметила, что формат фестиваля позволяет флористам и мастерам со всей страны обменяться опытом, что особенно ценно.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Гилевской роще закончились работы по нанесению разметки для пешеходных и велосипедных дорожек. Это традиционное мероприятие проводится уже на протяжении 5 лет.