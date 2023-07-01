Тюменки в рамках «ЭкоФеста» подарят Гилевской роще скульптуру бабочки

В Гилевской роще сегодня шумно — на ее территории развернулся масштабный фестиваль с множеством мастер-классов и активностей. Также в рамках мероприятия умельцы со всей страны подарят самой зеленой тюменской роще уникальные арт-объекты. В город прибыли команды дизайнеров из Новосибирска, Ангарска, Омска, Томска, Тольятти, Москвы, Иркутска.