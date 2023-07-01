Трассы на выезде из Тюмени сковали километровые пробки

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
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Updated Сегодня, 08:35
Также затруднено движение Червишевском тракте — от Федюнинского до Престольной. Затор образовался на Закалужской — от Московского тракта до Червишевского тракта.
«Дача всем по голове вдарила. Все массово поехали клубнику поливать?» — возмущаются водители.
Из-за ДТП движение затруднено на улице Федюнинского — на участке от улицы Самарцева до Мельникайте. Кроме того, в пробке стоят водители на Салаирском тракте — от Окружной дороги до базы отдыха Верхний бор.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Юргинском районе произошла смертельная авария. Был насмерть сбит 69-мужчина. 66-летний водитель автомобиля погиб от сердечного приступа.