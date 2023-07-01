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Трассы на выезде из Тюмени сковали километровые пробки

1 июля 2023, 08:23
Фото: 2 ГИС

Движение на трассах на выезде из Тюмени парализовали километровые пробки

Дороги на выезде из Тюмени сковали километровые пробки. Огромная пробка образовалась на Московскм тракте — она растянулась от Амурской до поселка Московский.
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Тюмень

Также затруднено движение Червишевском тракте — от Федюнинского до Престольной. Затор образовался на Закалужской — от Московского тракта до Червишевского тракта.

«Дача всем по голове вдарила. Все массово поехали клубнику поливать?» — возмущаются водители.

Из-за ДТП движение затруднено на улице Федюнинского — на участке от улицы Самарцева до Мельникайте. Кроме того, в пробке стоят водители на Салаирском тракте — от Окружной дороги до базы отдыха Верхний бор.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Юргинском районе произошла смертельная авария. Был насмерть сбит 69-мужчина. 66-летний водитель автомобиля погиб от сердечного приступа.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Пробки#Дорожные пробки#Тюмень#Тюменская область
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