Тобольские хирурги впервые выполнили малоинвазивную операцию на грудной клетке

Малоинвазивная операция проводилась под общей анестезией с использованием видеоэндохирургического оборудования и предполагала два прокола на грудной клетке для доступа к скопившемуся сгустку и его удаления. Хирург Мустахим Сатывалдаев расщепил и полностью удалил сгусток, который не успел нанести лёгкому необратимые повреждения.