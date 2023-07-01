Тобольские хирурги впервые выполнили малоинвазивную операцию на грудной клетке

Posted 1 июля, 09:26
Published 1 июля, 09:26
Modified Сегодня, 01:30
Updated Сегодня, 01:30
Обследование выявило несколько сломанных рёбер и жидкость в плевральной полости. Накопленная жидкость сдавливала лёгкое, мешая дышать. Для ее устранения требовалась госпитализация.
Врачи избавили пациента от жидкости, но из-за костных отломков, которые повредили лёгкое, в грудной клетке образовался сгусток свернувшейся крови, в объёме более полулитра. Повреждённые участки лёгкого могли начать замещаться рубцовой тканью, что грозило потерей органа. Мужчине требовалось экстренное оперативное вмешательство торакального хирурга.
Малоинвазивная операция проводилась под общей анестезией с использованием видеоэндохирургического оборудования и предполагала два прокола на грудной клетке для доступа к скопившемуся сгустку и его удаления. Хирург Мустахим Сатывалдаев расщепил и полностью удалил сгусток, который не успел нанести лёгкому необратимые повреждения.
— Свернувшийся гемоторакс — нередкое и опасное осложнение. Пациенты, которым требовалась операция по удалению сгустка крови, раньше направлялись в медицинские учреждения Тюмени, теперь же такие операции будут проводиться и в Тобольске, — подчеркнул заместитель главного врача по хирургии ОБ № 3 Мустахим Сатывалдаев.