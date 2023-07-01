Сегодня тюменцы отмечают юбилей: одному из наших районов исполняется 100 лет

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Губернатор Александр Моор поздравил местных жителей с праздником.
«Бердюжская земля — это земля надёжных и трудолюбивых людей», — подчеркнул глава региона, добавив, что именно благодаря населению этот район не прекращает свое развитие.
В честь юбилея в парке культуры и отдыха Бердюжья устроили народные гуляния. Праздник завершился фейерверками, сообщили в информцентре регионального правительства.
Ранее мы писали, что в Тюмени в День города ожидается праздничный салют. Его оплатят благотворители, имена которых местные власти держат в секрете.