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Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

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Сегодня тюменцы отмечают юбилей: одному из наших районов исполняется 100 лет

1 июля 2023, 14:47
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Бердюжский район Тюменской области отметил 100-летний юбилей

Бердюжскому району Тюменской области 1 июля 2023 года исполнилось 100 лет.

Губернатор Александр Моор поздравил местных жителей с праздником.

«Бердюжская земля — это земля надёжных и трудолюбивых людей», — подчеркнул глава региона, добавив, что именно благодаря населению этот район не прекращает свое развитие.

В честь юбилея в парке культуры и отдыха Бердюжья устроили народные гуляния. Праздник завершился фейерверками, сообщили в информцентре регионального правительства.

Ранее мы писали, что в Тюмени в День города ожидается праздничный салют. Его оплатят благотворители, имена которых местные власти держат в секрете.

В Тюмени салют на День города оплатят тайные благотворители
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#Елена Чебоксарова#Юбилей#Праздник#Бердюжский район#Александр Моор#Новости тюмени#Тюменская область
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