РЖД совместно с инновационным кластером будут развивать квантовые технологии

Квантовые коммуникации представляют собой уникальный метод для передачи сообщений и информации на большие расстояния в безопасном режиме. В рамках договора участники планируют создать оборудование для квантовой связи, а также работать над подготовкой специалистов в отрасли квантовых коммуникаций и разработать инфраструктуру — полигон, на котором будут тестироваться данные технологии.