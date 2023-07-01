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На тюменском стадионе «Геолог» приземлился вертолет. Что там произошло?

1 июля 2023, 12:00
Фото: 1MI

В Тюмени на стадион «Геолог» приземлился вертолет. Что случилось?

Пока тюменские дачники и отдыхающие стоят в километровых пробках на выезде из города, на городском стадионе «Геолог» проходит праздник по безопасности дорожного движения #ТюменьсГИБДД.
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Тюмень

В эти минуты на футбольное поле стадиона впервые приземлился вертолет Ми-8 АМТ — пилоты воздушного судна эвакуировали уловного пострадавшего.

Мероприятие #ТюменьсГИБДД должно было состоятся в Тюмени еще неделю назад — в День молодежи. Однако из-за неблагоприятных погодных условий было перенесено на 1 июля. Для юных тюменцев и родителей до вечера на стадионе «Геолог» сегодня будут работать игровые площадки игры с аниматорами, разными вкусностями.

Запланирован показательный бой спортсменов тюменской федерации ММА и шоу парашютистов. Также состоится бесплатная раздача 2 тысяч порций мороженого.

Трассы на выезде из Тюмени сковали километровые пробки
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#Общество#Новости тюмени#ГИБДД#Праздники#Тюмень#Дети#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Видео
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