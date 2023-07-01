На тюменском стадионе «Геолог» приземлился вертолет. Что там произошло?

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В эти минуты на футбольное поле стадиона впервые приземлился вертолет Ми-8 АМТ — пилоты воздушного судна эвакуировали уловного пострадавшего.
Мероприятие #ТюменьсГИБДД должно было состоятся в Тюмени еще неделю назад — в День молодежи. Однако из-за неблагоприятных погодных условий было перенесено на 1 июля. Для юных тюменцев и родителей до вечера на стадионе «Геолог» сегодня будут работать игровые площадки игры с аниматорами, разными вкусностями.
Запланирован показательный бой спортсменов тюменской федерации ММА и шоу парашютистов. Также состоится бесплатная раздача 2 тысяч порций мороженого.