На тюменском стадионе «Геолог» приземлился вертолет. Что там произошло?

Мероприятие #ТюменьсГИБДД должно было состоятся в Тюмени еще неделю назад — в День молодежи. Однако из-за неблагоприятных погодных условий было перенесено на 1 июля. Для юных тюменцев и родителей до вечера на стадионе «Геолог» сегодня будут работать игровые площадки игры с аниматорами, разными вкусностями.