«История поколений»: команда «ТЭО» продолжила «Аллею Экологов» в рамках «ЭкоФеста»

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Первый городской фестиваль экологического дизайна «ЭкоФест» стартовал в Гилевской роще сегодня. Мероприятие призвано сплотить и расширить круг людей, которым небезразличен вопрос экологии.
«ЭкоФест» — это, прежде всего, семейный отдых, это связь поколений, это передача культуры грамотного поведения в экосфере от старшего к младшему и наоборот. От каждого из нас зависит, насколько чистой будет Тюмень, Тюменская область и наша страна. После проведения такого фестиваля сторонников экологии станет гораздо больше», — отметила депутат Тюменской областной Думы Инна Лосева.
Одним из важнейших мероприятий фестиваля стала высадка деревьев на «Аллее Экологов», которая была заложена в 2017 году, объявленном «Годом экологии». Аллея считается символом связи между поколениями людей, которые готовы отдавать свои силы и знания ради светлого и «зеленого» будущего. А потому одним из партнеров фестиваля стало ООО «ТЭО», которое уже ни один год поднимает самые острые вопросы экологии и предлагает современные и технологичные решения проблем в этой сфере.
Команда компании «ТЭО» также приняла активное участие в расширении аллеи. Причем сотрудники не только пришли сами, но и взяли с собой детей и внуков. Важность связи между поколениями и передачи экологического взгляда на мир отметила и Мария Мартынчук, председатель организации «Ветераны-экологи Тюменской области».
«С 2017 года прошло много времени и аллея стала казаться маленькой, поэтому было принято решение ее расширить. Кинули клич, нашли партнеров, спонсоров — и вот мы здесь, дополняем эту аллею новыми посадками. Работать в такой дружной команде одно удовольствие! Со мной тоже пришли мои дети и внуки, которые с удовольствием взялись за лопаты. Каждое деревце посаженное — это благо всем, это кислород, это красота, это вклад в будущее. Сердце радуется, когда смотришь, как слажено работают взрослые и малыши», — поделилась Мария Мартынчук.
Разделившись по парам, участники фестиваля взялись за лопаты и занялись посадкой 10 лип и 15 яблонь. Дети с большим рвением помогали закапывать саженцы, взрослые трамбовали землю и поливали деревца водой.
«Очень важно, что сегодня эта аллея в честь первого фестиваля пополнится новыми деревьями. Знаете, каждый человек в совей жизни должен посадить не одно дерево!», — уверена Инна Лосева, внесшая и свой вклад в расширение аллеи.
Участие в значимом для города мероприятия принял и заместитель главы администрации Тюмени Владимир Кильтау. Его уже давно привыкли видеть на таких мероприятиях в садовых перчатках и с лопатой в руках.
«Мы с вами в городе Тюмени таких акций по посадке деревьев проводим десятки. Но это мероприятие, в рамках экофестиваля, особенно значимо для привлечения людей к вопросам экологии, озеленения, бережливого отношения к природе. Радует, что тут собрались все — от мала до велика. Это важно, что мы передаем традиции нашим детям», — считает Владимир Кильтау.
Директор МКУ «ЛесПаркХоз» Сергей Нефедов пообещал, что за аллеей, которая пополнилась 25 новыми деревьями, будет обеспечен должный уход и деревьям помогут прижиться.
А Мария Мартынчук выразила уверенность, что цветущие яблони и стройные липы дополнят образ Гилевской рощи, которую ценят за ее естественность.
«Мы сделали сегодня замечательно дело. Во-первых, потому что дополнили аллею и поучаствовали в таком замечательном фестивали., а во-вторых, потому что мы указали нашим детям верный путь. Хочется верить, что они продолжат наше дело и позже эта аллея объединит десятки поколений!», — подытожила Мария Ивановна.