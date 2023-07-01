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«История поколений»: команда «ТЭО» продолжила «Аллею Экологов» в рамках «ЭкоФеста»

1 июля 2023, 10:23
Фото: Алиса Вернер / nashgorod.ru
Команда «ТЭО» продолжила "Аллею Экологов" в рамках экофеста
Сегодня был торжественно открыт первый в Тюмени экофестиваль. В рамках мероприятия была продолжена «Аллея Экологов», которая является «зеленым» символом связи поколений.
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Тюмень

Экология — из поколение в поколение

Первый городской фестиваль экологического дизайна «ЭкоФест» стартовал в Гилевской роще сегодня. Мероприятие призвано сплотить и расширить круг людей, которым небезразличен вопрос экологии.

«ЭкоФест» — это, прежде всего, семейный отдых, это связь поколений, это передача культуры грамотного поведения в экосфере от старшего к младшему и наоборот. От каждого из нас зависит, насколько чистой будет Тюмень, Тюменская область и наша страна. После проведения такого фестиваля сторонников экологии станет гораздо больше», — отметила депутат Тюменской областной Думы Инна Лосева.
Инна Лосева, депутат Тюменской областной Думы Инна Лосева, депутат Тюменской областной Думы
Инна Лосева, депутат Тюменской областной Думы
Фото: Алиса Вернер / nashgorod.ru

Одним из важнейших мероприятий фестиваля стала высадка деревьев на «Аллее Экологов», которая была заложена в 2017 году, объявленном «Годом экологии». Аллея считается символом связи между поколениями людей, которые готовы отдавать свои силы и знания ради светлого и «зеленого» будущего. А потому одним из партнеров фестиваля стало ООО «ТЭО», которое уже ни один год поднимает самые острые вопросы экологии и предлагает современные и технологичные решения проблем в этой сфере.

Команда "ТЭО" продолжает "Аллею Экологов"Команда "ТЭО" продолжает "Аллею Экологов"
Команда "ТЭО" продолжает "Аллею Экологов"
Фото: Алиса Вернер / nashgorod.ru

Мы передаем традиции

Команда компании «ТЭО» также приняла активное участие в расширении аллеи. Причем сотрудники не только пришли сами, но и взяли с собой детей и внуков. Важность связи между поколениями и передачи экологического взгляда на мир отметила и Мария Мартынчук, председатель организации «Ветераны-экологи Тюменской области».

«С 2017 года прошло много времени и аллея стала казаться маленькой, поэтому было принято решение ее расширить. Кинули клич, нашли партнеров, спонсоров — и вот мы здесь, дополняем эту аллею новыми посадками. Работать в такой дружной команде одно удовольствие! Со мной тоже пришли мои дети и внуки, которые с удовольствием взялись за лопаты. Каждое деревце посаженное — это благо всем, это кислород, это красота, это вклад в будущее. Сердце радуется, когда смотришь, как слажено работают взрослые и малыши», — поделилась Мария Мартынчук.
Мария Мартынчук вместе с внучками Мария Мартынчук вместе с внучками
Внучка Марии Мартынчук за работойВнучка Марии Мартынчук за работой
Мария Мартынчук вместе с внучками
Фото: Алиса Вернер / nashgorod.ru

Разделившись по парам, участники фестиваля взялись за лопаты и занялись посадкой 10 лип и 15 яблонь. Дети с большим рвением помогали закапывать саженцы, взрослые трамбовали землю и поливали деревца водой.

«Очень важно, что сегодня эта аллея в честь первого фестиваля пополнится новыми деревьями. Знаете, каждый человек в совей жизни должен посадить не одно дерево!», — уверена Инна Лосева, внесшая и свой вклад в расширение аллеи.
Инна Лосева участвует в высадке деревьев на "Аллее Экологов"Инна Лосева участвует в высадке деревьев на "Аллее Экологов"
Инна Лосева участвует в высадке деревьев на "Аллее Экологов"
Фото: Алиса Вернер / nashgorod.ru

Участие в значимом для города мероприятия принял и заместитель главы администрации Тюмени Владимир Кильтау. Его уже давно привыкли видеть на таких мероприятиях в садовых перчатках и с лопатой в руках.

«Мы с вами в городе Тюмени таких акций по посадке деревьев проводим десятки. Но это мероприятие, в рамках экофестиваля, особенно значимо для привлечения людей к вопросам экологии, озеленения, бережливого отношения к природе. Радует, что тут собрались все — от мала до велика. Это важно, что мы передаем традиции нашим детям», — считает Владимир Кильтау.
Владимир Кильтау высаживает деревья на "Аллее Экологов". Владимир Кильтау высаживает деревья на "Аллее Экологов".
Владимир Кильтау высаживает деревья на "Аллее Экологов".
Фото: Алиса Вернер / nashgorod.ru

С заботой для будущего

Директор МКУ «ЛесПаркХоз» Сергей Нефедов пообещал, что за аллеей, которая пополнилась 25 новыми деревьями, будет обеспечен должный уход и деревьям помогут прижиться.

А Мария Мартынчук выразила уверенность, что цветущие яблони и стройные липы дополнят образ Гилевской рощи, которую ценят за ее естественность.

«Мы сделали сегодня замечательно дело. Во-первых, потому что дополнили аллею и поучаствовали в таком замечательном фестивали., а во-вторых, потому что мы указали нашим детям верный путь. Хочется верить, что они продолжат наше дело и позже эта аллея объединит десятки поколений!», — подытожила Мария Ивановна.
"Аллея Экологов" пополнилась 30 новыми деревьями. "Аллея Экологов" пополнилась 30 новыми деревьями.
"Аллея Экологов" пополнилась 30 новыми деревьями. "Аллея Экологов" пополнилась 30 новыми деревьями.
"Аллея Экологов" пополнилась 30 новыми деревьями.
Фото: Алиса Вернер / nashgorod.ru
#Алиса Вернер#ТЭО#ООО "ТЭО"#Тюмень#Тюменская область
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