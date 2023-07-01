«История поколений»: команда «ТЭО» продолжила «Аллею Экологов» в рамках «ЭкоФеста»

Одним из важнейших мероприятий фестиваля стала высадка деревьев на «Аллее Экологов», которая была заложена в 2017 году, объявленном «Годом экологии». Аллея считается символом связи между поколениями людей, которые готовы отдавать свои силы и знания ради светлого и «зеленого» будущего. А потому одним из партнеров фестиваля стало ООО «ТЭО», которое уже ни один год поднимает самые острые вопросы экологии и предлагает современные и технологичные решения проблем в этой сфере.