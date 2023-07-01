Губернатор Моор подал документы для участия в выборах главы региона

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
«Поступили необходимые для выдвижения на должность губернатора Тюменской области документы от действующего губернатора Тюменской области Александра Моора. Александр Викторович выдвинут на региональной партийной конференции, состоявшейся 23 июня 2023 года; за выдвижение его кандидатуры делегаты конференции проголосовали единогласно», — отметили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что документы на участие в выборах губернатора Тюменской области подали кандидат от партии КПРФ Иван Левченко и кандидат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Владимир Пискайкин. Кандидат от КПРФ первым выдвинулся на выборы главы региона.