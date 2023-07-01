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Губернатор Моор подал документы для участия в выборах главы региона

1 июля 2023, 10:57
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Глава Тюменской области Моор подал документы для участия в выборах губернатора

Губернатор Тюменской области Александр Моор подал документы для выдвижения на должность главы региона. Об этом сообщили в областном избиркоме.
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Тюмень
«Поступили необходимые для выдвижения на должность губернатора Тюменской области документы от действующего губернатора Тюменской области Александра Моора. Александр Викторович выдвинут на региональной партийной конференции, состоявшейся 23 июня 2023 года; за выдвижение его кандидатуры делегаты конференции проголосовали единогласно», — отметили в ведомстве.

Ранее «Наш Город» писал, что документы на участие в выборах губернатора Тюменской области подали кандидат от партии КПРФ Иван Левченко и кандидат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Владимир Пискайкин. Кандидат от КПРФ первым выдвинулся на выборы главы региона.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Выборы#Выборы губернатора#Тюмень#Тюменская область#Александр Моор
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