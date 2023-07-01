Губернатор Моор подал документы для участия в выборах главы региона

Ранее «Наш Город» писал, что документы на участие в выборах губернатора Тюменской области подали кандидат от партии КПРФ Иван Левченко и кандидат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Владимир Пискайкин. Кандидат от КПРФ первым выдвинулся на выборы главы региона.