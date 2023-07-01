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«Дед-камикадзе»: свердловчанин проехал по Рощинскому кольцу «против шерсти». Видео

1 июля 2023, 10:43
Фото: 1MI

«Дед-камикадзе»: свердловчанин проехал по Рощинскому кольцу в Тюмени «против шерсти»

Автовладельца из Свердловской области, едущего «против шерсти» по Рощинскому кольцу, заметили сегодня тюменцы.
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Тюмень
«На Рощинском кольце мужчина поехал против движения, далее выехал на полосу встречного движения и мчался со скоростью не менее 140 км/ч. Далее, на пешеходном переходе института Северного Зауралья едва не сбил парня», — сообщили очевидцы в социальных сетях.

Ранее «Наш Город» писал, что 46-летнего тюменского водителя оштрафовали на 5 тысяч рублей за «против шерсти» по дороге с односторонним движением в центре Тюмени на улице Таймырской. Водитель тогда пояснил, что не знал, что на этой улице одностороннее движение.

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