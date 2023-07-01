«Дед-камикадзе»: свердловчанин проехал по Рощинскому кольцу «против шерсти». Видео

Ранее «Наш Город» писал, что 46-летнего тюменского водителя оштрафовали на 5 тысяч рублей за «против шерсти» по дороге с односторонним движением в центре Тюмени на улице Таймырской. Водитель тогда пояснил, что не знал, что на этой улице одностороннее движение.