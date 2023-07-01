5 детей получили тяжелые травмы в лобовом ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
На 66-м километре автомобильной дороги произошло лобовое столкновение Chevrolet и Honda. По предварительным данным, водитель Chevrolet 2004 года рождения выехал на встречную полосу для обгона и врезался в Honda. От удара обе машины вылетели в кювет.
В результате аварии травмы получили 8 человек — 5 детей, в том числе 5-месячная девочка (пассажирка Chevrolet), и трое взрослых. Состояние малышки оценивается как тяжелое — она находится на ИВЛ.
Пассажирки Chevrolet 2010 и 2013 годов рождения находятся в клинической больнице с травмами различной степени тяжести. Они на момент аварии пристегнуты не были, сообщают в ГИБДД, и сейчас. Их мать 1978 года рождения также находится в больнице с травмами и сотрясением головного мозга. Еще одна пассажирка — девушка 2003 года рождения — доставлена в больницу, где ей провели операцию. Сам водитель иномарки от помощи медиков отказался.
Серьезные травмы получили также пассажирки Honda — у женщины 1977 года рождения компрессионный перелом позвоночника, у девочек 2011 и 2016 года рождения различные ранения. Одна из школьниц находится в реанимации, другой назначена операция.
Установлено, что водитель Chevrolet имеет стаж вождения почти 1 год, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался два раза, водитель Honda имеет стаж вождения 15 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 27 раз.
По факту ДТП проводится проверки. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Юргинском районе был насмерть сбит 69-летний пешеход. 66-летний водитель авто погиб от сердечного приступа.