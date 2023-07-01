5 детей получили тяжелые травмы в лобовом ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

Пассажирки Chevrolet 2010 и 2013 годов рождения находятся в клинической больнице с травмами различной степени тяжести. Они на момент аварии пристегнуты не были, сообщают в ГИБДД, и сейчас. Их мать 1978 года рождения также находится в больнице с травмами и сотрясением головного мозга. Еще одна пассажирка — девушка 2003 года рождения — доставлена в больницу, где ей провели операцию. Сам водитель иномарки от помощи медиков отказался.