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5 детей получили тяжелые травмы в лобовом ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

1 июля 2023, 06:25
Фото: ГИБДД Свердловской области

5-месячная девочка получила тяжелые травмы в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

Восемь человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем накануне вечером на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень.
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Тюмень
Видео: ГИБДД Свердловской области

На 66-м километре автомобильной дороги произошло лобовое столкновение Chevrolet и Honda. По предварительным данным, водитель Chevrolet 2004 года рождения выехал на встречную полосу для обгона и врезался в Honda. От удара обе машины вылетели в кювет.

В результате аварии травмы получили 8 человек — 5 детей, в том числе 5-месячная девочка (пассажирка Chevrolet), и трое взрослых. Состояние малышки оценивается как тяжелое — она находится на ИВЛ.

Пассажирки Chevrolet 2010 и 2013 годов рождения находятся в клинической больнице с травмами различной степени тяжести. Они на момент аварии пристегнуты не были, сообщают в ГИБДД, и сейчас. Их мать 1978 года рождения также находится в больнице с травмами и сотрясением головного мозга. Еще одна пассажирка — девушка 2003 года рождения — доставлена в больницу, где ей провели операцию. Сам водитель иномарки от помощи медиков отказался.

Серьезные травмы получили также пассажирки Honda — у женщины 1977 года рождения компрессионный перелом позвоночника, у девочек 2011 и 2016 года рождения различные ранения. Одна из школьниц находится в реанимации, другой назначена операция.

Установлено, что водитель Chevrolet имеет стаж вождения почти 1 год, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался два раза, водитель Honda имеет стаж вождения 15 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 27 раз.

По факту ДТП проводится проверки. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Юргинском районе был насмерть сбит 69-летний пешеход. 66-летний водитель авто погиб от сердечного приступа.

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