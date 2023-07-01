+33 и без осадков: тюменцев ждет жаркая неделя

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
В воскресенье, 2 июля, ночью термометры покажут +19…+24, к полудню воздух прогреется до +29…+32. Ожидается малооблачная погода, скорость ветра 4,8-5,7 м/с с порывами до 12-14 м/с.
В первый рабочий понедельник июля будет пасмурно, но прохладнее не станет — ночью температура воздуха составит +19.+25, днем +26.+29.
Вторник, 4 июля, станет самым жарким днем следующей неделе — столбики термометров поднимутся до +33 к полудню, в вечернее время суток покажут +19.+23. Осадки в этот день не ожидаются.
В среду, 5 июля, существенно погода не изменится — переменная облачность, +31…+32 днем и отсутствие осадков. В четверг пойдет дождь и жара немного спадет — ночью термометры покажут +16…+21, днем до +27…+28. Аналогичная погода сохранится и в пятницу. В субботу, 8 июля, 30-градусная жара вновь вернется в областную столицу.