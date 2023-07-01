+33 и без осадков: тюменцев ждет жаркая неделя

В среду, 5 июля, существенно погода не изменится — переменная облачность, +31…+32 днем и отсутствие осадков. В четверг пойдет дождь и жара немного спадет — ночью термометры покажут +16…+21, днем до +27…+28. Аналогичная погода сохранится и в пятницу. В субботу, 8 июля, 30-градусная жара вновь вернется в областную столицу.