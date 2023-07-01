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+33 и без осадков: тюменцев ждет жаркая неделя

1 июля 2023, 04:15
Фото: 1MI

В Тюмени 1 июля потеплеет до +29 градусов

В Тюмени сегодня потеплеет до +28…+29. По прогнозам синоптиков, в течение дня ожидается малооблачная погода, скорость ветра составит 4,2-67 м/с с порывами до 10-14 м/с.
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Тюмень

В воскресенье, 2 июля, ночью термометры покажут +19…+24, к полудню воздух прогреется до +29…+32. Ожидается малооблачная погода, скорость ветра 4,8-5,7 м/с с порывами до 12-14 м/с.

В первый рабочий понедельник июля будет пасмурно, но прохладнее не станет — ночью температура воздуха составит +19.+25, днем +26.+29.

Вторник, 4 июля, станет самым жарким днем следующей неделе — столбики термометров поднимутся до +33 к полудню, в вечернее время суток покажут +19.+23. Осадки в этот день не ожидаются.

В среду, 5 июля, существенно погода не изменится — переменная облачность, +31…+32 днем и отсутствие осадков. В четверг пойдет дождь и жара немного спадет — ночью термометры покажут +16…+21, днем до +27…+28. Аналогичная погода сохранится и в пятницу. В субботу, 8 июля, 30-градусная жара вновь вернется в областную столицу.

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