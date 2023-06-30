Жара возвращается: какая погода ждет тюменцев в июле

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
По заверениям синоптиков, первая декада месяца ожидается жаркой. В отдельные дни температура воздуха будет достигать +29…+31. Жара сохранится вплоть до 10 июля, после чего спадет на несколько дней.
С 12 по 15 июля среднесуточная температура воздуха не превысит +15…+22, при этом ожидаются дожди и грозы. С 16 по 21 в регион вновь вернется солнечная погода и температура воздуха + 27…+29.
В третьей декаде месяца на территории Тюменской области установится пасмурная и дождливая погода. Среднесуточная температура воздуха составит +11…+23.
Начало августа обещает быть знойным — метеорологи прогнозируют возвращение 30-градусной жары. Правда, всего на несколько дней. Во второй декаде последнего летнего месяца в Тюменской области похолодает до +7…+12.