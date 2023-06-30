Жара возвращается: какая погода ждет тюменцев в июле

Какая погода ждет тюменцев в июле

Вторая половина июня в этом году тюменцев летним теплом не баловала — на протяжении последних двух недель в регионе установилась прохладная и дождливая погода. Метеорологи рассказали, какая погода ожидается в Тюменской области в июле.

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