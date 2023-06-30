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Жара возвращается: какая погода ждет тюменцев в июле

30 июня 2023, 07:45
Фото: 1MI

Какая погода ждет тюменцев в июле

Вторая половина июня в этом году тюменцев летним теплом не баловала — на протяжении последних двух недель в регионе установилась прохладная и дождливая погода. Метеорологи рассказали, какая погода ожидается в Тюменской области в июле.
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Тюмень

По заверениям синоптиков, первая декада месяца ожидается жаркой. В отдельные дни температура воздуха будет достигать +29…+31. Жара сохранится вплоть до 10 июля, после чего спадет на несколько дней.

С 12 по 15 июля среднесуточная температура воздуха не превысит +15…+22, при этом ожидаются дожди и грозы. С 16 по 21 в регион вновь вернется солнечная погода и температура воздуха + 27…+29.

В третьей декаде месяца на территории Тюменской области установится пасмурная и дождливая погода. Среднесуточная температура воздуха составит +11…+23.

Начало августа обещает быть знойным — метеорологи прогнозируют возвращение 30-градусной жары. Правда, всего на несколько дней. Во второй декаде последнего летнего месяца в Тюменской области похолодает до +7…+12.

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