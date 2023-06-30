В тюменских лесах много лесной клубники и грибов. Фото

В Ишимском районе уже созрела лесная клубника Целый тазик ягоды удалось собрать подписчице паблика «Ишим пере Посдушано». Набирает популярность и «тихая охота» за грибами. Отправляться за подосиновиками и подберезовиками можно уже сегодня в лес в районе деревни Леваши, лесной массив на Тобольском, Московском, Велижанском трактах.