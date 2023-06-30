В тюменских лесах много лесной клубники и грибов. Фото

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
В Ишимском районе уже созрела лесная клубника Целый тазик ягоды удалось собрать подписчице паблика «Ишим пере Посдушано». Набирает популярность и «тихая охота» за грибами. Отправляться за подосиновиками и подберезовиками можно уже сегодня в лес в районе деревни Леваши, лесной массив на Тобольском, Московском, Велижанском трактах.
«Появившиеся летние опята растут небольшими пучками!», — подметил ишимец Анатолий С.
Грибы уже появились в Исетском районе.
Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюменской области с 25 июня отменен запрет на посещение леса для граждан. С 26 июня прекращено действие особого противопожарного режима, но скоро в регион придёт жара.