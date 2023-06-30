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В тюменских лесах много лесной клубники и грибов. Фото

30 июня 2023, 14:36
Фото: Скрин "Ишим пере Подслушан"

Лесную клубнику и грибы собирают тюменцы

После отмены ограничений на посещение лесов тюменцы начали собрать грибы и ягоды.

В Ишимском районе уже созрела лесная клубника Целый тазик ягоды удалось собрать подписчице паблика «Ишим пере Посдушано». Набирает популярность и «тихая охота» за грибами. Отправляться за подосиновиками и подберезовиками можно уже сегодня в лес в районе деревни Леваши, лесной массив на Тобольском, Московском, Велижанском трактах.

«Появившиеся летние опята растут небольшими пучками!», — подметил ишимец Анатолий С.

Грибы уже появились в Исетском районе.

Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюменской области с 25 июня отменен запрет на посещение леса для граждан. С 26 июня прекращено действие особого противопожарного режима, но скоро в регион придёт жара.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Ягоды#Лес
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