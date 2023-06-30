В Тюмени пропал 16-летний подросток

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Юноша проживает в Восточном районе.
В последний раз его видели в черной футболке, темно-зеленых штанах и черно-белых кедах, сообщают в ДПСО «Тюменьрегионспас». С собой он взял черную спортивную сумку.
Среди его примет в ориентировке перечисляются рост 175 см, худощавое телосложение, чёрные волосы и карие глаза.
Всех, кому известно, где находится Азамат Рустамович, просят обратиться к инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84 либо по номеру 8-800-600-59-52.
Ранее «Наш город» писал, что пожилого мужчину в Тюмени искали с 23 июня. Вчера его нашли.