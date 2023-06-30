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В Тюмени пропал 16-летний подросток

30 июня 2023, 16:08
Фото: 1MI

Подросток из Восточного района пропал в Тюмени 30 июня

Сегодня утром в Тюмени пропал 16-летний молодой человек: ушёл из дома и до сих пор не вернулся.

Юноша проживает в Восточном районе.

В последний раз его видели в черной футболке, темно-зеленых штанах и черно-белых кедах, сообщают в ДПСО «Тюменьрегионспас». С собой он взял черную спортивную сумку.

Среди его примет в ориентировке перечисляются рост 175 см, худощавое телосложение, чёрные волосы и карие глаза.

Всех, кому известно, где находится Азамат Рустамович, просят обратиться к инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84 либо по номеру 8-800-600-59-52.

Ранее «Наш город» писал, что пожилого мужчину в Тюмени искали с 23 июня. Вчера его нашли.

Фото: ДПСО "Тюменьрегионспас"
Пропавшего пожилого мужчину с бородой нашли через 5 дней
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#Елена Чебоксарова#Пропавшие без вести#Пропавшие дети#Поиск человека#Общество#Тюменцы
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