В Тюмени и Ишиме дождей не ожидается до середины июля

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
По данным Гисметео и Яндекс.Погоды, до 8 числа в тюменских городах будет жарко, температура воздуха может повыситься до + 32 градусов (почти как в Турции). Будет малооблачно, осадков не ожидается. Далее в регион придёт небольшое похолодание, но синоптики не прогнозируют дождей.
На протяжении всей следующей недели порывы ветра могут достигать 8-11 м/с. Влажность воздуха снизится до 50%.
Ранее «Наш город» сообщал, что на прошлой неделе в Тюменской области выпал град и шли затяжные дожди. Несколько многоквартирных домов затопило.