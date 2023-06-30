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Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

В Тюмени и Ишиме дождей не ожидается до середины июля

30 июня 2023, 11:47

Засуха? Синоптики не ожидают дождей в Тюмени и Ишиме до середины июля

В Тюмени и на юге региона синоптики не ожидают осадков в ближайшее время. Засуха может продлиться до середины июля.

По данным Гисметео и Яндекс.Погоды, до 8 числа в тюменских городах будет жарко, температура воздуха может повыситься до + 32 градусов (почти как в Турции). Будет малооблачно, осадков не ожидается. Далее в регион придёт небольшое похолодание, но синоптики не прогнозируют дождей.

На протяжении всей следующей недели порывы ветра могут достигать 8-11 м/с. Влажность воздуха снизится до 50%.

Ранее «Наш город» сообщал, что на прошлой неделе в Тюменской области выпал град и шли затяжные дожди. Несколько многоквартирных домов затопило.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Жара
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