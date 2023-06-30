В Тюмени и Ишиме дождей не ожидается до середины июля

По данным Гисметео и Яндекс.Погоды, до 8 числа в тюменских городах будет жарко, температура воздуха может повыситься до + 32 градусов (почти как в Турции). Будет малооблачно, осадков не ожидается. Далее в регион придёт небольшое похолодание, но синоптики не прогнозируют дождей.