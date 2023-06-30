nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Изображение материала

В центре Тюмени открылся ресторан Chicko. Фото

30 июня 2023, 10:50
Фото: Скрин тг-канал "Темы Тюмени"

В Тюмени открылся ресторан для любителей дорам и k-pop Chicko. Фото

В тюменском ТЦ «Калинка» 30 июня открылся ресторан Chicko. На данный момент он работает в техническом режиме.

По данным Telegram-канала «Темы Тюмени», сюда уже заходят первые посетители. Сумма инвестиций в новый ресторан корейского стритфуда достигла 20 миллионов рублей, его хотели открыть 1 июля.

Chicko позиционирует себя как ресторан для любителей дорам и k-pop. Здесь можно заказать горячие блюда, закуски, популярное корейское мороженое и напитки. По данным «Нашего города», часть денег на правах партнера в новый ресторан вложил холдинг «МаксиМ».

В Тюмени откроют ресторан для поклонников k-pop и дорам
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Работа
Подпишитесь
«Дорог нет, но вы держитесь»: тюменцы не могут выехать в город из своего ЖК
Вчера, 10:34
«Ваши мужья готовы изменить вам со мной»: откровения тюменской танцовщицы
Сегодня, 10:40
Арбитражи июня: алкоголь на 1,5 млн, консервация церкви и падение «Магеллана»
Сегодня, 07:46
Собираемся на пляж: тюменцам разрешили купаться в 10 водоемах
Сегодня, 05:28
Прямые рейсы на Кубу и новые правила ОСАГО: что изменится в жизни тюменцев с 1 июля
Сегодня, 06:05
Тюменца, избившего ребенка в сквере «Серебряные ключи», нашли. Подробности ЧП
Сегодня, 06:28