В центре Тюмени открылся ресторан Chicko. Фото

Chicko позиционирует себя как ресторан для любителей дорам и k-pop. Здесь можно заказать горячие блюда, закуски, популярное корейское мороженое и напитки. По данным «Нашего города», часть денег на правах партнера в новый ресторан вложил холдинг «МаксиМ».