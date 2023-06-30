В центре Тюмени открылся ресторан Chicko. Фото

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
По данным Telegram-канала «Темы Тюмени», сюда уже заходят первые посетители. Сумма инвестиций в новый ресторан корейского стритфуда достигла 20 миллионов рублей, его хотели открыть 1 июля.
Chicko позиционирует себя как ресторан для любителей дорам и k-pop. Здесь можно заказать горячие блюда, закуски, популярное корейское мороженое и напитки. По данным «Нашего города», часть денег на правах партнера в новый ресторан вложил холдинг «МаксиМ».