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В сервисе по прокату Whoosh прокомментировали ЧП c загоревшимся электросамокатом

30 июня 2023, 10:26
Фото: nashgorod.ru
В сервисе Woosh прокомментировали ЧП c загоревшимся электросамокатом в Тюмени

В сервисе Whoosh прокомментировали ЧП c загоревшимся электросамокатом в Тюмени

В компании сообщили, что загоревшийся электросамокат не имеет отношения к компании, также в Woosh поделились предположениями, касающихся причин возгорания.
Сюжет
Тюмень

Напомним, сегодня утром в сети появилась видеозапись с горящим электросамокатом. сообщалось, что он загорелся во время того, как на нем ехал курьер.

«Представленный самокат не имеет отношения к прокатным сервисам. Цвет грипс (ручки на руле), окраска стойки — не соответствуют тем, что используются на самокатах Whoosh. Все наши самокаты находятся на связи с облачной платформой — мы видим техническое состояние каждого из них. Никакой информации о повреждениях мы не зафиксировали. Вероятно, на видео частный самокат», — сообщил «Нашему городу» представитель компании Whoosh

Также в компании предположили, что причиной возгарания могла послужить «кастомизации». Допускается, что в самокате была усилена батарея или вносились еще какие-то изменения в заводскую модель со стороны продавца или пользователя.

«Самокаты шерингов производятся по специальному заказу, все дополнения в базовую модель вносятся самим производителем. Батарея надежна изолирована, а самокаты проходят регулярное ТО, поэтому случай возгорания почти невозможно представить», — добавили в Whoosh.

Ранее «Наш город» рассказывал о судебном процессе, где обвиняемым предстал водитель электросамоката. Он передвигался на нем, поставив свою девушку впереди. На высокой скорости парочка влетела в пенсионеров, один из которых погиб в больнице.

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#Алиса Вернер#ЧП#Электросамокаты#Пожар#Тюмень#Тюменская область
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