В сервисе по прокату Whoosh прокомментировали ЧП c загоревшимся электросамокатом

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Напомним, сегодня утром в сети появилась видеозапись с горящим электросамокатом. сообщалось, что он загорелся во время того, как на нем ехал курьер.
«Представленный самокат не имеет отношения к прокатным сервисам. Цвет грипс (ручки на руле), окраска стойки — не соответствуют тем, что используются на самокатах Whoosh. Все наши самокаты находятся на связи с облачной платформой — мы видим техническое состояние каждого из них. Никакой информации о повреждениях мы не зафиксировали. Вероятно, на видео частный самокат», — сообщил «Нашему городу» представитель компании Whoosh
Также в компании предположили, что причиной возгарания могла послужить «кастомизации». Допускается, что в самокате была усилена батарея или вносились еще какие-то изменения в заводскую модель со стороны продавца или пользователя.
«Самокаты шерингов производятся по специальному заказу, все дополнения в базовую модель вносятся самим производителем. Батарея надежна изолирована, а самокаты проходят регулярное ТО, поэтому случай возгорания почти невозможно представить», — добавили в Whoosh.
Ранее «Наш город» рассказывал о судебном процессе, где обвиняемым предстал водитель электросамоката. Он передвигался на нем, поставив свою девушку впереди. На высокой скорости парочка влетела в пенсионеров, один из которых погиб в больнице.