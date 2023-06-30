В сервисе назвали причину возгорания электросамоката в Тюмени

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
«Наш город» связался с сервисным центром, куда увезли сгоревший утром электросамокат. Там подтвердили, что он не относится ни к одному из шеринговых сервисов.
«В данный момент этот самокат у нас в сервисе. Причина возгорания — некачественные элементы аккумуляторной батареи», — объяснили специалисты.
Ранее сервис Whoosh прокомментировал ЧП c загоревшимся электросамокатом, в компании также отрицали, что транспортное средство числилось у них в шеринге.