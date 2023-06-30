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В сервисе назвали причину возгорания электросамоката в Тюмени

30 июня 2023, 11:09
Фото: 1MI
В сервисе назвали причину возгорания электросамоката в Тюмени

В сервисе назвали причину возгорания электросамоката в Тюмени

В тюменской сервисе, куда обгоревший электросамокат привезли на ремонт, провели диагностику и выявили причину ЧП.
Сюжет
Тюмень
Сгоревший утром самокат не относится к шеринговым сервисамСгоревший утром самокат не относится к шеринговым сервисам
Сгоревший утром самокат не относится к шеринговым сервисам
Фото: Читатель nashgorod.ru

«Наш город» связался с сервисным центром, куда увезли сгоревший утром электросамокат. Там подтвердили, что он не относится ни к одному из шеринговых сервисов.

«В данный момент этот самокат у нас в сервисе. Причина возгорания — некачественные элементы аккумуляторной батареи», — объяснили специалисты.

Ранее сервис Whoosh прокомментировал ЧП c загоревшимся электросамокатом, в компании также отрицали, что транспортное средство числилось у них в шеринге.

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#Алиса Вернер#Электросамокаты#Происшествия#Тюмень#Тюменская область
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