В Екатеринбурге возник пожар под высоковольтными линиями

Пожар оказался сложным из-за того, что паллеты находились под высоковольтной линией электропередач, что создавало опасность для жизни пожарных. После отключения электроэнергии продолжились работы по тушению пожара. Через час возгорание было локализовано на площади 200 квадратных метров, пишут Известия.