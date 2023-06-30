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В Екатеринбурге возник пожар под высоковольтными линиями

30 июня 2023, 05:42
В Екатеринбурге возник пожар под высоковольтными линиями рядом с подстанцией «Южная». Об этом сообщило издание E1.RU, ссылаясь на главное управление МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило утром, когда загорелись деревянные поддоны рядом с подстанцией. На место происшествия выехали четыре единицы пожарной техники и 13 человек личного состава.

Пожар оказался сложным из-за того, что паллеты находились под высоковольтной линией электропередач, что создавало опасность для жизни пожарных. После отключения электроэнергии продолжились работы по тушению пожара. Через час возгорание было локализовано на площади 200 квадратных метров, пишут Известия.

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