УСТЭК внесла свои предложения в разработку схемы теплоснабжения города

Проектом актуализированной схемы теплоснабжения на период 2023–2040 гг. предусмотрена реконструкция 96 км тепловых сетей. Будет продолжена реконструкция тепломагистрали по ул. Пермякова и по ул. Максима Горького, выполнены работы по реконструкции тепломагистралей по ул. Мельникайте. В том числе предусмотрены системные мероприятия по строительству и реконструкции для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки: строительство 3 вывода от ТЭЦ-2, строительство подкачивающей насосной станции в Гилевском планировочном районе, реконструкция подкачивающей насосной станции № 1 с увеличением ее производительности.