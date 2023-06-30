УСТЭК внесла свои предложения в разработку схемы теплоснабжения города

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
«УСТЭК внесла свои предложения в разработку проекта: со своей стороны, мы старалась сделать акцент на мероприятиях, направленных на повышение эффективности системы теплоснабжения. Наша главная цель, как единой теплоснабжающей организации, обеспечить жителей города теплом, подключить новых потребителей и гарантировать надежность системы теплоснабжения», — поделился главный инженер УСТЭК Евгений Мурзин.
Проектом актуализированной схемы теплоснабжения на период 2023–2040 гг. предусмотрена реконструкция 96 км тепловых сетей. Будет продолжена реконструкция тепломагистрали по ул. Пермякова и по ул. Максима Горького, выполнены работы по реконструкции тепломагистралей по ул. Мельникайте. В том числе предусмотрены системные мероприятия по строительству и реконструкции для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки: строительство 3 вывода от ТЭЦ-2, строительство подкачивающей насосной станции в Гилевском планировочном районе, реконструкция подкачивающей насосной станции № 1 с увеличением ее производительности.
Реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей позволит обеспечить надежное и качественное теплоснабжение жителей города, а также техническую возможность подключения новых потребителей. Рассмотренный проект схемы теплоснабжения уже направлен в Минэнерго России для утверждения.
Проект актуализированной схемы теплоснабжения размещен на официальном портале администрации города Тюмени в разделе «Департамент городского хозяйства/Теплоснабжение/Проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Тюмень на период 2023–2040 гг.».