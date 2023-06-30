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УСТЭК внесла свои предложения в разработку схемы теплоснабжения города

30 июня 2023, 10:04
Фото: УСТЭК
Проект актуализированной схемы теплоснабжения города Тюмени на 2023–2040 гг. был рассмотрен на собрании участников публичных слушаний, которое прошло в Администрации города.
«УСТЭК внесла свои предложения в разработку проекта: со своей стороны, мы старалась сделать акцент на мероприятиях, направленных на повышение эффективности системы теплоснабжения. Наша главная цель, как единой теплоснабжающей организации, обеспечить жителей города теплом, подключить новых потребителей и гарантировать надежность системы теплоснабжения», — поделился главный инженер УСТЭК Евгений Мурзин.

Проектом актуализированной схемы теплоснабжения на период 2023–2040 гг. предусмотрена реконструкция 96 км тепловых сетей. Будет продолжена реконструкция тепломагистрали по ул. Пермякова и по ул. Максима Горького, выполнены работы по реконструкции тепломагистралей по ул. Мельникайте. В том числе предусмотрены системные мероприятия по строительству и реконструкции для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки: строительство 3 вывода от ТЭЦ-2, строительство подкачивающей насосной станции в Гилевском планировочном районе, реконструкция подкачивающей насосной станции № 1 с увеличением ее производительности.

Реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей позволит обеспечить надежное и качественное теплоснабжение жителей города, а также техническую возможность подключения новых потребителей. Рассмотренный проект схемы теплоснабжения уже направлен в Минэнерго России для утверждения.

Проект актуализированной схемы теплоснабжения размещен на официальном портале администрации города Тюмени в разделе «Департамент городского хозяйства/Теплоснабжение/Проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Тюмень на период 2023–2040 гг.».

#Елена Чебоксарова#УСТЭК#Теплоснабжение#Проект#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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