У тюменских мужчин все чаще наблюдается бесплодие

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
«Общая заболеваемость мужчин (в возрасте от 18 лет и старше) бесплодием, в расчете на 100 тысяч населения, данные за 2021 год. Тюменская область — 562,1. РФ — 67,1», — говорится в плане по повышению рождаемости, сообщает Ура.ру.
По УрФО этот показатель составляет 160,7. Эксперты отмечают, что бесплодие у тюменских мужчин наблюдается всё чаще. По сравнению с показателями 2016-го, к 2021-му общая заболеваемость увеличилась на 21,1%.
Ранее «Наш город» сообщал, что вероятность рождения ребенка в ближайшие 3-4 года тюменцы оценивают не более чем в 1,7 балла по шкале от 0 до 10.