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У тюменских мужчин все чаще наблюдается бесплодие

30 июня 2023, 11:31
Фото: 1MI

Тюменские мужчины побили российский антирекорд по бесплодию

У тюменских мужчин в 8 раз чаще наблюдается бесплодие, чем в целом по России. Данные взяты за 2021 год.
«Общая заболеваемость мужчин (в возрасте от 18 лет и старше) бесплодием, в расчете на 100 тысяч населения, данные за 2021 год. Тюменская область — 562,1. РФ — 67,1», — говорится в плане по повышению рождаемости, сообщает Ура.ру.

По УрФО этот показатель составляет 160,7. Эксперты отмечают, что бесплодие у тюменских мужчин наблюдается всё чаще. По сравнению с показателями 2016-го, к 2021-му общая заболеваемость увеличилась на 21,1%.

Ранее «Наш город» сообщал, что вероятность рождения ребенка в ближайшие 3-4 года тюменцы оценивают не более чем в 1,7 балла по шкале от 0 до 10.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Медицина72
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