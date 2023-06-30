Тюменцы не хотят лететь в Сочи, на побережье Черного моря прохладно

Ранее «Наш город» сообщал, что с 1 июля в Тюмень тоже возвращается жара. К 14:00 в городе потеплеет до + 30 градусов. Солнечная погода продлится до 4 числа. В это время горожане смогут поехать на местные пляжи. Поэтому, если вы не забронировали тур на юга, можете отдохнуть и в городе.