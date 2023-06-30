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Тюменцы не хотят лететь в Сочи, на побережье Черного моря прохладно

30 июня 2023, 11:10
Фото: 1MI

Тюменцы больше не хотят отдыхать в Сочи

Тюменцы сообщают, что на пляжах Сочи сейчас немного туристов. Из-за плохой погоды температура воздуха не поднимается выше + 23 градусов. Более того, здесь ожидаются дожди.

Солнечно на побережье Азовского моря в Ейске (около Ростова-на-Дону) и в Абхазии. В ближайшие дни там потеплеет до + 33 градусов. В Турции тоже ясная погода, днём до + 30.

Ранее «Наш город» сообщал, что с 1 июля в Тюмень тоже возвращается жара. К 14:00 в городе потеплеет до + 30 градусов. Солнечная погода продлится до 4 числа. В это время горожане смогут поехать на местные пляжи. Поэтому, если вы не забронировали тур на юга, можете отдохнуть и в городе.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Зоны отдыха
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