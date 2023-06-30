Тюменца, избившего ребенка в сквере «Серебряные ключи», нашли. Подробности ЧП

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
«Личность мужчины, который применил физическую силу в отношении ребенка, установлена. По предварительным данным, он является отцом мальчика. После установления полных обстоятельств произошедшего, будет дана правовая оценка его действиям», — пояснили «Нашему Городу» в УМВД по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в тюменских пабликах был распространен видеоролик, запечатлевший процесс избиения ребенка взрослым мужчиной на глазах у отдыхающих в парке.
Очевидцы утверждали, что незнакомый мужчина ударил чужого ребенка. Однако позже появилась информация, что это был отец мальчика — наказал он ребенка за непослушание и нецензурную брань.