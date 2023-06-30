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Тюменца, избившего ребенка в сквере «Серебряные ключи», нашли. Подробности ЧП

30 июня 2023, 06:28
Фото: 1MI

Полиция нашла тюменца, избившего ребенка в сквере «Серебряные ключи»

Тюменские полицейские установили личность мужчины, который избил ребенка в среду вечером в сквере «Серебряные ключи».
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Тюмень
«Личность мужчины, который применил физическую силу в отношении ребенка, установлена. По предварительным данным, он является отцом мальчика. После установления полных обстоятельств произошедшего, будет дана правовая оценка его действиям», — пояснили «Нашему Городу» в УМВД по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в тюменских пабликах был распространен видеоролик, запечатлевший процесс избиения ребенка взрослым мужчиной на глазах у отдыхающих в парке.

Очевидцы утверждали, что незнакомый мужчина ударил чужого ребенка. Однако позже появилась информация, что это был отец мальчика — наказал он ребенка за непослушание и нецензурную брань.

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