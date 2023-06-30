Тюменские энергетики стали лучшими в регионе по социальной эффективности

Отметим, в 2022 году Тюменские электрические сети направили на снижение рисков травматизма персонала и сторонних лиц на энергообъектах 35 млн рублей. Показателем эффективности принимаемых мер стало отсутствие в компании несчастных случаев со смертельным исходом. Региональная трехсторонняя комиссия высоко оценила деятельность филиала по созданию условий труда для работников. Теперь предприятие представит регион на федеральном этапе, подведение итогов которого состоится в декабре.