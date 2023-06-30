Тюменские энергетики стали лучшими в регионе по социальной эффективности

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Он занял первое место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы». Напомним, что в 2022 году предприятие стало призером в той же номинации на федеральном уровне.
Отметим, в 2022 году Тюменские электрические сети направили на снижение рисков травматизма персонала и сторонних лиц на энергообъектах 35 млн рублей. Показателем эффективности принимаемых мер стало отсутствие в компании несчастных случаев со смертельным исходом. Региональная трехсторонняя комиссия высоко оценила деятельность филиала по созданию условий труда для работников. Теперь предприятие представит регион на федеральном этапе, подведение итогов которого состоится в декабре.
Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится Министерством труда и социальной защиты РФ с 2000 года. Лучшие работодатели представляют проекты, которые добиваются высокой эффективности в решении социальных задач: развитие корпоративной культуры и сохранения здоровья, дополнительные социальные гарантии и компенсации. В 2023 году в конкурсе были представлены 13 организаций Тюменской области.