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Тюменские энергетики стали лучшими в регионе по социальной эффективности

30 июня 2023, 13:30
Фото: «Россети Тюмень»
Филиал компании «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети вошел в число победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Он занял первое место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы». Напомним, что в 2022 году предприятие стало призером в той же номинации на федеральном уровне.

Отметим, в 2022 году Тюменские электрические сети направили на снижение рисков травматизма персонала и сторонних лиц на энергообъектах 35 млн рублей. Показателем эффективности принимаемых мер стало отсутствие в компании несчастных случаев со смертельным исходом. Региональная трехсторонняя комиссия высоко оценила деятельность филиала по созданию условий труда для работников. Теперь предприятие представит регион на федеральном этапе, подведение итогов которого состоится в декабре.

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится Министерством труда и социальной защиты РФ с 2000 года. Лучшие работодатели представляют проекты, которые добиваются высокой эффективности в решении социальных задач: развитие корпоративной культуры и сохранения здоровья, дополнительные социальные гарантии и компенсации. В 2023 году в конкурсе были представлены 13 организаций Тюменской области.

#Анастасия Имамахметова#Россети Тюмень#Тюменская область#Энергетика
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