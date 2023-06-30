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Тюменка получила три года колонии за угрозы продавцам игрушечным пистолетом

30 июня 2023, 09:57
Фото: 1MI

Женщина с игрушечным пистолетом хотела ограбить кондитерскую на Депутатской в Тюмени

Калининский районный суд отправил в колонию тюменку, которая хотела ограбить кондитерский магазин, используя игрушечный пистолет.
Сюжет
Суд

Это произошло 6 ноября 2022 года. Нетрезвая женщина ворвалась в кондитерский магазин на улице Депутатской и стала угрожать продавцам пистолетом, требуя отдать деньги из кассы.

Однако работники кондитерской на её угрозы не повелись: они поняли, что оружие ненастоящее. Сотрудникам полиции тюменка рассказала, что пыталась совершить ограбление, чтобы купить себе ещё спиртного.

Теперь горожанку, обвиняемую в соответсивии с частью 2 статьи 162 УК РФ, отправят в исправительную колонию общего режима на три года.

Ранее «Наш город» писал, что до этого случая женщина уже была судима.

Тюменка ворвалась в кондитерскую с пистолетом
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#Елена Чебоксарова#Ограбления#Суд#Наказание#Общество#Происшествия#Тюменцы
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