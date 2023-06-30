Тюменка получила три года колонии за угрозы продавцам игрушечным пистолетом

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Это произошло 6 ноября 2022 года. Нетрезвая женщина ворвалась в кондитерский магазин на улице Депутатской и стала угрожать продавцам пистолетом, требуя отдать деньги из кассы.
Однако работники кондитерской на её угрозы не повелись: они поняли, что оружие ненастоящее. Сотрудникам полиции тюменка рассказала, что пыталась совершить ограбление, чтобы купить себе ещё спиртного.
Теперь горожанку, обвиняемую в соответсивии с частью 2 статьи 162 УК РФ, отправят в исправительную колонию общего режима на три года.
Ранее «Наш город» писал, что до этого случая женщина уже была судима.