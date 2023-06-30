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«Сгорел на работе»: у курьера во время езды воспламенился электросамокат

30 июня 2023, 08:17
Фото: 1MI

Электросамокат на ходу загорелся в Тюмени

На электросамокате ехал курьер по доставке еды. Судя по видео, размещенному очевидцами в социальной сети Вконтакте, транспортное средство загорелось прямо во время езды на нем.
«Сгорел на работе. Сегодня я увидела эту фразу своими глазами», — прокомментировала автор ролика.

Воспламенившийся самокат бросили на асфальт перед пешеходным переходом. На кадрах курьер стоит рядом и настойчиво что-то пишет в телефоне.

«Просто акумуляторная батарея отслужила свой срок и плюс гидроизоляция не была сделана», — поделился подписчик паблика «ЧС Тюмень» своим мнением о причине инцидента.
«К тому же 100% повреждение аккумулятора, физическое воздействие, вероятнее всего. Разгерметизация, могло и бахнуть, литий коварен на воздухе», — добавил другой местный житель.

Ранее «Наш город» писал, что семилетний водитель электросамоката попал под колеса автомобиля по улице Червишевский тракт. Ребёнка госпитализировали.

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#Елена Чебоксарова#Пожар#Электросамокаты#Тюменский курьер#Происшествия#Безопасность на дорогах#Общество#Тюменцы#Видео
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