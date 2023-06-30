«Сгорел на работе»: у курьера во время езды воспламенился электросамокат

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
«Сгорел на работе. Сегодня я увидела эту фразу своими глазами», — прокомментировала автор ролика.
Воспламенившийся самокат бросили на асфальт перед пешеходным переходом. На кадрах курьер стоит рядом и настойчиво что-то пишет в телефоне.
«Просто акумуляторная батарея отслужила свой срок и плюс гидроизоляция не была сделана», — поделился подписчик паблика «ЧС Тюмень» своим мнением о причине инцидента.
«К тому же 100% повреждение аккумулятора, физическое воздействие, вероятнее всего. Разгерметизация, могло и бахнуть, литий коварен на воздухе», — добавил другой местный житель.
Ранее «Наш город» писал, что семилетний водитель электросамоката попал под колеса автомобиля по улице Червишевский тракт. Ребёнка госпитализировали.