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Серьезные пробки в Тюмени на объездной, 50 лет ВЛКСМ и Мельникайте. Скрин

30 июня 2023, 13:11
Фото: 1MI

На объездной дороге Тюмени и Мельникайте серьёзные пробки

В областной столице 30 июня в час пик наблюдаются серьёзные пробки. В южной части объездной дороги они достигли 3 километров.

На Федюнинского машины стоят от Червишевского тракта до Пермякова. На 50 лет ВЛКСМ пробка (в сторону центра города) достигла 2,6 километров. Стоит отметить, что на 18:00 в городе зафиксировано только 3 автомобильные аварии. Вчера в час пик заторы не превышали пяти баллов, сегодня семь.

Ранее «Наш город» отмечал, что 28 июня сломавшийся автобус остановил движение на улице Первомайской. Пробка достигла 1,5 км.

Сломавшийся автобус остановил движение на улице Первомайской в Тюмени
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#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Дороги#Александр Мязин
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