Серьезные пробки в Тюмени на объездной, 50 лет ВЛКСМ и Мельникайте. Скрин

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
На Федюнинского машины стоят от Червишевского тракта до Пермякова. На 50 лет ВЛКСМ пробка (в сторону центра города) достигла 2,6 километров. Стоит отметить, что на 18:00 в городе зафиксировано только 3 автомобильные аварии. Вчера в час пик заторы не превышали пяти баллов, сегодня семь.
Ранее «Наш город» отмечал, что 28 июня сломавшийся автобус остановил движение на улице Первомайской. Пробка достигла 1,5 км.