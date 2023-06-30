Серьезные пробки в Тюмени на объездной, 50 лет ВЛКСМ и Мельникайте. Скрин

На Федюнинского машины стоят от Червишевского тракта до Пермякова. На 50 лет ВЛКСМ пробка (в сторону центра города) достигла 2,6 километров. Стоит отметить, что на 18:00 в городе зафиксировано только 3 автомобильные аварии. Вчера в час пик заторы не превышали пяти баллов, сегодня семь.