Действовал 3 года: в Тюменской области отменен режим повышенной готовности

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Режим повышенной готовности действовал в Тюменской области более 3 лет. Ранее об отмене пандемии по коронавирусу объявили чиновники ВОЗ.
«Сегодня подписал постановление об отмене режима повышенной готовности. Он действовал на территории Тюменской области с 17 марта 2020 года. Благодарю всех земляков за сплоченность в борьбе с пандемией», — сообщил губернатор Тюменской области в своем Telegram-канале.
Ранее «Наш город» сообщал, что по данным на апрель 2023 года коронавирусом заболели 276 тысяч тюменцев.