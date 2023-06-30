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Действовал 3 года: в Тюменской области отменен режим повышенной готовности

30 июня 2023, 11:59
Фото: 1MI

Режим повышенной готовности в Тюменской области полностью отменен

В регионе перестал действовать режим повышенной готовности, который был вызван пандемией коронавируса. Ограничительные меры отменены.

Режим повышенной готовности действовал в Тюменской области более 3 лет. Ранее об отмене пандемии по коронавирусу объявили чиновники ВОЗ.

«Сегодня подписал постановление об отмене режима повышенной готовности. Он действовал на территории Тюменской области с 17 марта 2020 года. Благодарю всех земляков за сплоченность в борьбе с пандемией», — сообщил губернатор Тюменской области в своем Telegram-канале.

Ранее «Наш город» сообщал, что по данным на апрель 2023 года коронавирусом заболели 276 тысяч тюменцев.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Болезни#Коронавирус COVID-19#Александр Мязин
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