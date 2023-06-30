Прямые рейсы на Кубу и новые правила ОСАГО: что изменится в жизни тюменцев с 1 июля

Военным пенсионерам, проживающим на территории Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, во второй месяц лета денежные средства будут начисляться по российским стандартам. Нововведения распространяются и на тех граждан, кто уехал из регионов до того, как они вошли в состав России. Подать заявление на предоставление пенсии могут проходившие военную и приравненную к ней службу, а также члены их семей.