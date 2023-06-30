Прямые рейсы на Кубу и новые правила ОСАГО: что изменится в жизни тюменцев с 1 июля

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Потребительские кредиты
1 июля вступают в силу поправки, ограничивающие процентные ставки по краткосрочным кредитам. Предельная ставка снизится с 1 до 0,8% в день, а предельный размер задолженности — со 150 до 130% от суммы такого кредита. После достижения этого предела все начисления должны будут прекращаться.
ОСАГО
С 15 июля возмещение по европротоколу можно будет оформить полностью удаленно. На Госуслугах и сайтах страховщиков появится возможность отправлять и получать документы для выплаты или ремонта без посещения страховой компании.
При необходимости провести осмотр машины — можно будет предоставить фото и видео. Но для автоматизации необходимо заключить соглашение со страховой компанией. Планируется, что с 2025 года электронный документооборот будет действовать по всей стране по умолчанию.
Налоговые уведомления
С 1 июля 2023 года сведения о начисленных налогах за транспорт, имущество и землю будут приходить на портал Госуслуг. Для этого необходимо оформить согласие на сайте.
Ранее все уведомления приходили только в личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы.
Единое оформление компенсаций
Правительство России утвердило единый стандарт документов для получения компенсаций на жилье, услуги ЖКХ, детские сады и другие.
Ранее в каждом регионе действовали собственные формы и требования документов, теперь все приведено к общему стандарту. Заявления на получение компенсаций можно подавать через портал Госуслуг или в МФЦ по месту жительства.
Освобождение лекарств от НДС
Передачу не зарегистрированных в России лекарств для тяжелобольных детей освободят от НДС. Ранее от этого налога был освобожден только ввоз на территорию РФ не зарегистрированных лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.
Такой льготой пользуются организации, осуществляющие ввоз лекарств в интересах и по поручению Фонда «Круг добра». С 1 июля освобождению от НДС будут подлежать дальнейшая передача таких лекарств Фонду, а также Фондом — организациям государственной системы здравоохранения, имеющим лицензию на осуществление медицинской или фармацевтической деятельности.
Упрощение назначения пенсий
Государственные и муниципальные архивы при наличии у них документов будут предоставлять по запросу Социального фонда России сведения о гражданине, необходимые для назначения пенсии или доплаты к ней, через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).
Изменения позволят сократить сроки предоставления информации, необходимой для своевременного и правильного назначения пенсий.
Изменения для военных пенсионеров новых регионов.
Военным пенсионерам, проживающим на территории Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, во второй месяц лета денежные средства будут начисляться по российским стандартам. Нововведения распространяются и на тех граждан, кто уехал из регионов до того, как они вошли в состав России. Подать заявление на предоставление пенсии могут проходившие военную и приравненную к ней службу, а также члены их семей.
Социальные выплаты по новым принципам
С 1 июля выплаты гражданам, которые пострадали в результате аварий на производстве или от профессиональных заболеваний, станут начислять только на карты платежной системы «Мир». Данное требование вступило в силу еще в начале 2023 года и предусматривало переходный период в течение полугода.
Если получатель таких соцвыплат еще не является обладателем карты «Мир», то ее необходимо оформить, а реквизиты предоставить в региональное отделение СФР.
Порядок расчета среднего заработка по последнему месту работы в целях исчисления пособия по безработице
С 4 июля при его расчете нужно будет использовать в том числе периоды, в течение которых страховые взносы не уплачиваются. Средний заработок будет исчисляться за 3 календарных месяца, предшествующих календарному месяцу перед месяцем увольнения, за исключением призывников, уволенных с военной службы.
Если в конкретном месяце отсутствовал доход или был больничный, то за расчетный период будет приниматься иной, ближайший к месяцу увольнения, период в пределах года. При отсутствии 3 полностью отработанных месяцев в течение года расчетными могут считать 2 или 1 полностью отработанный месяц. Старый порядок утратит силу.
Добровольная ликвидация предприятий МСП
С 1 июля упрощается процедура добровольной ликвидации предприятий малого и среднего бизнеса (МСП). Для этого будет достаточно заявления принявших такое решение учредителей (участников) юрлица. Подписи под ним должны быть нотариально заверены, если заявление составлено на бумаге, или же можно использовать усиленные квалифицированные электронные подписи, если документ направляется в регистрирующий орган в электронном виде.
Упрощенный порядок может быть применен, если у юрлица нет задолженностей по зарплате и налогам, недвижимого имущества и транспорта в собственности и записей о недостоверности сведений. Предприятие будет исключено из единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ), если в течение трех месяцев не поступят возражения от кредиторов.
Акциз на сладкие напитки
С 1 июля вступит в силу закон, который вводит акциз на сахаросодержащие напитки. Речь идет об упакованных напитках с сахаром или подсластителями, содержание которых превышает 5 г на 100 мл, и с долей этилового спирта не выше 1,2%. Ставка акциза составит 7 руб. за 1 л.
Сахаросодержащими напитками не будут считаться: специализированная пищевая продукция, прошедшая госрегистрацию по правилам ЕАЭС; алкогольная продукция крепче 0,5%, квасы до 1,2%; соки и сокосодержащие напитки, морсы, молоко и молочные продукты, кисели, напитки на растительной основе, за исключением тонизирующих и газированных напитков.
Регулярное авиасообщение с Кубой
МИД РФ подтверждает, что с 1 июля возобновится регулярное прямое авиасообщение с Кубой.
Авиабилеты по льготным тарифам
С той же даты Минтранс в тестовом режиме запустит портал субсидированных авиаперевозок, с помощью которого жители дальних регионов страны и отдыхающие из числа некоторых категорий граждан смогут приобрести авиабилеты в упрощенном порядке. Желающие отдохнуть или посетить свою малую родину смогут и в дальнейшем бронировать места в самолёте по льготному тарифу у понравившихся авиакомпаний и их агентов. Список перевозчиков опубликован на сайте Росавиации.
Список недружественных стран
Список недружественных России стран с 1 июня пополнят Великобритания, Швейцария, США, Канада, Япония, Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Австралия и Новая Зеландия. Это значит что холдинги, которые имеют центры и представительства в указанных государствах, больше не смогут пользоваться налоговыми льготами на территории РФ.
Банк экстремистских материалов
В России начинает работать специализированный информационный банк данных экстремистских материалов. Оператором системы будет Министерство юстиции. Это поможет повысить эффективность оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
Оборот оружия
Начиная с 15 июля выдача гражданам охотничьего оружия и патронов к нему будет осуществляться уполномоченными представителями юридического лица на основании акта приема-передачи охотничьего оружия.
Установлен перечень документов, необходимых для получения оружия, — россиянину, помимо паспорта и охотничьего билета, потребуется одно из разрешений Росгвардии (на ношение и использование, хранение, хранение и ношение, хранение и использование оружия). А иностранным гражданам, в отношении которых юрлицами получено разрешение на передачу охотничьего оружия для ношения и использования в целях охоты, достаточно предоставить удостоверение личности.
С той же даты появятся формы разрешений на ношение и использование охотничьего оружия и на передачу иностранцам охотничьего оружия для ношения и использования в целях охоты, а также формы соответствующих заявлений.