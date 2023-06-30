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Осторожно! В тюменских киосках продают восточные сладости с червями

30 июня 2023, 08:39
Фото: 1MI

Восточные сладости с червями продают в Тюменской области

Жительница Тюменской области сообщила, что на днях купила в киоске «Восточные сладости» кешью в шоколаде, где обнаружила неприятный сюрприз.
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Киоск этот располагался в торговом центре Ишима под названием «Мечта».

«Купила по 680 рублей за кг кешью в шоколаде. Еду в машине, думаю, дай-ка попробую. Смотрю, все серединки ножом подковыряны (видимо, не всё продавец выковыряла), пригляделась, а там живность. Продавец знала, но продавала, раз несколько сортов, кто разглядит, съедят, никуда не денутся. Была бы я ишимская, вернулась бы и продавца накормила», — рассказала покупательница в социальной сети Вконтакте.

Другие местные жители поделились, что они тоже находили червей в восточных сладостях, купленных в этом киоске. Живность обнаружили в семенах чиа, орехах в шоколадной глазури и во фруктово-ореховом миксе.

Ранее «Наш город» писал, что маленький ребёнок в Тобольске подавился фрагментом нарощенного ногтя, который был в хлебе.

В Тюменской области годовалый ребенок подавился ногтем, найденным в хлебе
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#Елена Чебоксарова#Покупатели#Продукты питания#Черви-паразиты#Жалоба#Ишим#Тюменцы
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