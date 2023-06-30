Осторожно! В тюменских киосках продают восточные сладости с червями

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Киоск этот располагался в торговом центре Ишима под названием «Мечта».
«Купила по 680 рублей за кг кешью в шоколаде. Еду в машине, думаю, дай-ка попробую. Смотрю, все серединки ножом подковыряны (видимо, не всё продавец выковыряла), пригляделась, а там живность. Продавец знала, но продавала, раз несколько сортов, кто разглядит, съедят, никуда не денутся. Была бы я ишимская, вернулась бы и продавца накормила», — рассказала покупательница в социальной сети Вконтакте.
Другие местные жители поделились, что они тоже находили червей в восточных сладостях, купленных в этом киоске. Живность обнаружили в семенах чиа, орехах в шоколадной глазури и во фруктово-ореховом миксе.
Ранее «Наш город» писал, что маленький ребёнок в Тобольске подавился фрагментом нарощенного ногтя, который был в хлебе.