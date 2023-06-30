Новый мост свяжет ДОК и Зареку, ограничения по Covid отменены, Тура в Тюмени мелеет

Ограничения по Covid отменены, Тура в Тюмени мелеет, новый мост свяжет ДОК и Зареку

Новый мост свяжет ДОК и Зареку в Тюмени, но строить его будут долго. По данным документации администрации Тюмени, его построят до 2030 года.