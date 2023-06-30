Новый мост свяжет ДОК и Зареку, ограничения по Covid отменены, Тура в Тюмени мелеет

Posted Сегодня, 19:14
Published Сегодня, 19:14
Modified Сегодня, 19:14
Updated Сегодня, 19:14
В Тюмени построят мост через Туру, который свяжет ДОК и Зареку.
Строение должно появиться в районе улицы Щербакова и 2-я Луговая. На проект потратили 117 млн рублей, но точная стоимость моста пока неизвестна.
«Там строят новые микрорайоны, а выезд один на коммунистическую которая с утра постоянно стоит», — отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень».
В Тюменской области с 30 июня отменили все коронавирусные ограничения.
Теперь ограничительные меры отменены. Режим повышенной готовности действовал в Тюменской области более 3 лет. Ранее об отмене пандемии по коронавирусу объявили чиновники ВОЗ.
«Сегодня подписал постановление об отмене режима повышенной готовности. Он действовал на территории Тюменской области с 17 марта 2020 года. Благодарю всех земляков за сплоченность в борьбе с пандемией», — сообщил губернатор Тюменской области в своем Telegram-канале.
В Тюмени продолжает мелеть Тура, несмотря на прохладу и дожди.
В Тюмени продолжает мелеть река Тура. Дождливая погода только на время приостановила скорость убывания воды в реке, но существенно ситуация не изменила.
По данным гидропоста, за последний сутки уровень воды в Туре понизился на три сантиметра и сегодня составляет -59 сантиметров над нулем поста. 20 июня он находился на отметке -62 сантиметра.
Согласно архивным данным Центра регистра и кадастра, 30 июня минимальный уровень воды в Туре, -21 сантиметр, был зарегистрирован в 2021 года, максимальный, 651 сантиметр, в 2003 году.