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Новый мост свяжет ДОК и Зареку, ограничения по Covid отменены, Тура в Тюмени мелеет

30 июня 2023, 19:14
Фото: 1MI

Ограничения по Covid отменены, Тура в Тюмени мелеет, новый мост свяжет ДОК и Зареку

Новый мост свяжет ДОК и Зареку в Тюмени, но строить его будут долго. По данным документации администрации Тюмени, его построят до 2030 года.

В Тюмени построят мост через Туру, который свяжет ДОК и Зареку.

Строение должно появиться в районе улицы Щербакова и 2-я Луговая. На проект потратили 117 млн рублей, но точная стоимость моста пока неизвестна.

«Там строят новые микрорайоны, а выезд один на коммунистическую которая с утра постоянно стоит», — отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень».

В Тюменской области с 30 июня отменили все коронавирусные ограничения.

Теперь ограничительные меры отменены. Режим повышенной готовности действовал в Тюменской области более 3 лет. Ранее об отмене пандемии по коронавирусу объявили чиновники ВОЗ.

«Сегодня подписал постановление об отмене режима повышенной готовности. Он действовал на территории Тюменской области с 17 марта 2020 года. Благодарю всех земляков за сплоченность в борьбе с пандемией», — сообщил губернатор Тюменской области в своем Telegram-канале.

В Тюмени продолжает мелеть Тура, несмотря на прохладу и дожди.

В Тюмени продолжает мелеть река Тура. Дождливая погода только на время приостановила скорость убывания воды в реке, но существенно ситуация не изменила.

По данным гидропоста, за последний сутки уровень воды в Туре понизился на три сантиметра и сегодня составляет -59 сантиметров над нулем поста. 20 июня он находился на отметке -62 сантиметра.

Согласно архивным данным Центра регистра и кадастра, 30 июня минимальный уровень воды в Туре, -21 сантиметр, был зарегистрирован в 2021 года, максимальный, 651 сантиметр, в 2003 году.

В Тюмени продолжает мелеть Тура, несмотря на прохладу и дожди
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги
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