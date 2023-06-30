Новый 4-звездочный отель в Тобольске посетил министр Решетников

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
В отеле 45 номеров, ресторан на 80 посадочных мест. Это первый отель «четыре звезды» в городе Тобольске. Новый отель осмотрел и полпред президента в УФО Владимир Якушев.
Стоит отметить, что деньги на строительство отеля были выделены из федерального бюджета и «Инвестиционного агентства Тюменской области».
Ранее «Наш город» сообщал, что здесь же теперь работает ресторан Алябьев. Здание гостиницы на 4 звезды построили меньше чем за 2 года. Концепция отеля «Миррос» основана на истории города Тобольска.