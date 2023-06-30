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Новый 4-звездочный отель в Тобольске посетил министр Решетников

30 июня 2023, 14:04
Фото: Информцентр правительства ТО

Министр Решетников посетил в Тобольске новый 4-звездочный отель

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников посетил Тобольск. Он побывал в отеле Mirros (его построили в апреле).

В отеле 45 номеров, ресторан на 80 посадочных мест. Это первый отель «четыре звезды» в городе Тобольске. Новый отель осмотрел и полпред президента в УФО Владимир Якушев.

Стоит отметить, что деньги на строительство отеля были выделены из федерального бюджета и «Инвестиционного агентства Тюменской области».

Ранее «Наш город» сообщал, что здесь же теперь работает ресторан Алябьев. Здание гостиницы на 4 звезды построили меньше чем за 2 года. Концепция отеля «Миррос» основана на истории города Тобольска.

Новая 4-звездочная гостиница открывается в историческом центре Тобольска. Скрин
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Бизнес#Министр#Деньги
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