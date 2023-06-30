На тюменском предприятии работник едва не потерял глаз

Несчастный случай произошел 13 марта 2023 года по причине неудовлетворительной организации производства работ. Кроме того, сотрудник не прошёл обучение по охране труда. В результате при выполнении работы он не применил защитные очки, сообщают в пресс-службе региональной госинспекции труда.