На тюменском предприятии работник едва не потерял глаз

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Мужчина пострадал в ходе выполнения рабочих обязанностей: ему попал в лицо железный прут.
Несчастный случай произошел 13 марта 2023 года по причине неудовлетворительной организации производства работ. Кроме того, сотрудник не прошёл обучение по охране труда. В результате при выполнении работы он не применил защитные очки, сообщают в пресс-службе региональной госинспекции труда.
В настоящее время решается вопрос о привлечении руководства к административной ответственности.
Ранее «Наш город» писал, что двухлетняя девочка погибла во время игр в детском саду, потому что воспитательница не приглядела за ребёнком.