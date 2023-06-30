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На тюменском предприятии работник едва не потерял глаз

30 июня 2023, 15:06
Фото: 1MI

Работник получил тяжёлую травму глаза на предприятии в Тюмени

Сотрудник тюменского предприятия, занимающегося производством изделий из арматуры и проволоки, получил тяжёлую травму глаза.

Мужчина пострадал в ходе выполнения рабочих обязанностей: ему попал в лицо железный прут.

Несчастный случай произошел 13 марта 2023 года по причине неудовлетворительной организации производства работ. Кроме того, сотрудник не прошёл обучение по охране труда. В результате при выполнении работы он не применил защитные очки, сообщают в пресс-службе региональной госинспекции труда.

В настоящее время решается вопрос о привлечении руководства к административной ответственности.

Ранее «Наш город» писал, что двухлетняя девочка погибла во время игр в детском саду, потому что воспитательница не приглядела за ребёнком.

Воспитательницу отправят в тюрьму за гибель ребёнка в детском саду
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#Елена Чебоксарова#Производственная авария#Травма#Предприятия#Предприятие#Происшествия#Несчастный случай#Тюменцы#Новости тюмени
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