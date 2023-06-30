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Posted 30 июня 12:08

Published 30 июня 12:08

Modified Сегодня, 04:14

Updated Сегодня, 04:14

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На конкурс строительных достижений Тюменской области поступило 62 заявки

30 июня 2023, 12:08
Фото: 1MI
В этом году на конкурс строительных достижений Тюменской области было подано заявок на 14% больше, чем в предыдущем. Всего зарегистрировано 62 заявки, сообщает главное управление строительства региона.

Накануне, 29 июня 2023 года, состоялось итоговое заседание организационного комитета XXII конкурса «На лучшее достижение строительной отрасли Тюменской области». Провел заседание сопредседатель Оргкомитета, президент Союза строителей Тюменской области Андрей Никитин.

В этом году в Оргкомитет поступило 62 заявки по восьми номинациям: «Организация года» (17 номинантов, в том числе — пять учреждений образования), «Руководитель года» (12 номинантов), «Объект года» (12 номинантов), «Проект года» (4 номинанта), «Развитие населенных пунктов» (5 номинантов), «Лучший застроенный микрорайон» (5 номинантов), «Технология года» (2 номинанта) и «Продукт года» (5 номинантов).

Конкуренция высокая, отмечают члены оргкомитета. Профессиональная комиссия внимательно рассмотрела всю поступившую документацию, сравнила номинантов по многочисленным показателям и подвела предварительные итоги. Все аргументы, замечания и предложения, прозвучавшие в ходе обсуждения, будут внесены в протокол. После этого протокол с итогами конкурса «На лучшее достижение строительной отрасли Тюменской области за 2022 год» будет подписан его организаторами.

«В этом году на региональный конкурс строительных достижений было подано заявок на 14% больше, чем в предыдущем. Это показывает, что строительный комплекс Тюменской области чувствует себя вполне здоровым: новые объекты жилищного строительства выходят на рынок, архитекторы и проектировщики продолжают создавать интересные проекты, которые на следующий год можно будет заявлять как реализованные. Строятся спортивные сооружения и объекты образования. Строительные материалы и технологии совершенствуются, вузы и ссузы продолжают готовить кадры для строительной отрасли, активно взаимодействуя с индустриальными партнерами в плане разработки учебных программ», — прокомментировал Андрей Никитин

Напомним, организаторами конкурса выступают Главное управление строительства Тюменской области, региональный Союз строителей, Обком профсоюза строителей и Союз «СРОСТО». Итоги будут озвучены в августе, в преддверии Дня строителя.

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