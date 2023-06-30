На конкурс строительных достижений Тюменской области поступило 62 заявки

Posted 30 июня 12:08
Published 30 июня 12:08
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Накануне, 29 июня 2023 года, состоялось итоговое заседание организационного комитета XXII конкурса «На лучшее достижение строительной отрасли Тюменской области». Провел заседание сопредседатель Оргкомитета, президент Союза строителей Тюменской области Андрей Никитин.
В этом году в Оргкомитет поступило 62 заявки по восьми номинациям: «Организация года» (17 номинантов, в том числе — пять учреждений образования), «Руководитель года» (12 номинантов), «Объект года» (12 номинантов), «Проект года» (4 номинанта), «Развитие населенных пунктов» (5 номинантов), «Лучший застроенный микрорайон» (5 номинантов), «Технология года» (2 номинанта) и «Продукт года» (5 номинантов).
Конкуренция высокая, отмечают члены оргкомитета. Профессиональная комиссия внимательно рассмотрела всю поступившую документацию, сравнила номинантов по многочисленным показателям и подвела предварительные итоги. Все аргументы, замечания и предложения, прозвучавшие в ходе обсуждения, будут внесены в протокол. После этого протокол с итогами конкурса «На лучшее достижение строительной отрасли Тюменской области за 2022 год» будет подписан его организаторами.
«В этом году на региональный конкурс строительных достижений было подано заявок на 14% больше, чем в предыдущем. Это показывает, что строительный комплекс Тюменской области чувствует себя вполне здоровым: новые объекты жилищного строительства выходят на рынок, архитекторы и проектировщики продолжают создавать интересные проекты, которые на следующий год можно будет заявлять как реализованные. Строятся спортивные сооружения и объекты образования. Строительные материалы и технологии совершенствуются, вузы и ссузы продолжают готовить кадры для строительной отрасли, активно взаимодействуя с индустриальными партнерами в плане разработки учебных программ», — прокомментировал Андрей Никитин
Напомним, организаторами конкурса выступают Главное управление строительства Тюменской области, региональный Союз строителей, Обком профсоюза строителей и Союз «СРОСТО». Итоги будут озвучены в августе, в преддверии Дня строителя.