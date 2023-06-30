На конкурс строительных достижений Тюменской области поступило 62 заявки

«В этом году на региональный конкурс строительных достижений было подано заявок на 14% больше, чем в предыдущем. Это показывает, что строительный комплекс Тюменской области чувствует себя вполне здоровым: новые объекты жилищного строительства выходят на рынок, архитекторы и проектировщики продолжают создавать интересные проекты, которые на следующий год можно будет заявлять как реализованные. Строятся спортивные сооружения и объекты образования. Строительные материалы и технологии совершенствуются, вузы и ссузы продолжают готовить кадры для строительной отрасли, активно взаимодействуя с индустриальными партнерами в плане разработки учебных программ», — прокомментировал Андрей Никитин