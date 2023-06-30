Мобилизованных отправили в тюрьму на 4,5 года за избиение незнакомца в Тюмени

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 06:10
По данным суда, призванный на военную службу в рамках частичной мобилизации Проскурин с товарищем и приятельницей в одном из магазинов Тюмени жестоко избили незнакомого мужчину якобы за нетактичное поведение в отношении девушки-продавца. Вся троица находилась в состоянии алкогольного опьянения.
В приговоре указано, что Проскурин нанес незнакомцу около сорока ударов руками и ногами. Другой его товарищ — шесть раз ударил по голове, женщина — сначала бросала бутылку в грудь, а потом начала бить ей по телу. В итоге мужчина получил травму левого глаза в виде кровоподтека, раны в лобной области слева и перелом лобной кости.
Проскурин свою вину признал и согласился сотрудничать со следствием. На суде избитый мобилизованными мужчина попросил взыскать с обвиняемых 300 тысяч рублей за физические и нравственные страдания. Проскурин добровольно перечислил 100 тысяч рублей. Ему с приятелем назначили наказание на срок 4,5 года в колонии строгого режима. Женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно, пишет 72.ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области семьи погибших участников СВО смогут получить субсидии на строительство или приобретение жилья за счет средств бюджета региона.