Мобилизованных отправили в тюрьму на 4,5 года за избиение незнакомца в Тюмени

В приговоре указано, что Проскурин нанес незнакомцу около сорока ударов руками и ногами. Другой его товарищ — шесть раз ударил по голове, женщина — сначала бросала бутылку в грудь, а потом начала бить ей по телу. В итоге мужчина получил травму левого глаза в виде кровоподтека, раны в лобной области слева и перелом лобной кости.