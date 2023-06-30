Магазин AMAZING RED скоро откроется в Тюмени. Он представит бренды Nike, Asics, PUMA

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
На данный момент сеть насчитывает более 100 магазинов по всей России. Сейчас организация набирает новых сотрудников для работы в ТЦ «Солнечный». Им предлагают зарплату от 45 до 55 тысяч в месяц.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском ТЦ «Галерея Вояж» откроется большой магазин от бренда одежды Gloria Jeans. Он будет занимать сразу 2 этажа. Расширение планируется провести до декабря 2023 года, сейчас в городе работает шесть точек бренда.