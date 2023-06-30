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Магазин AMAZING RED скоро откроется в Тюмени. Он представит бренды Nike, Asics, PUMA

30 июня 2023, 13:35
Фото: 1MI

В тюменском ТЦ скоро откроется магазин одежды AMAZING RED с брендами Nike, Asics

В областной столице в ближайшее время откроется магазин одежды AMAZING RED. В нем будут представлены ведущие спортивные бренды PUMA, Nike, Asics.

На данный момент сеть насчитывает более 100 магазинов по всей России. Сейчас организация набирает новых сотрудников для работы в ТЦ «Солнечный». Им предлагают зарплату от 45 до 55 тысяч в месяц.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском ТЦ «Галерея Вояж» откроется большой магазин от бренда одежды Gloria Jeans. Он будет занимать сразу 2 этажа. Расширение планируется провести до декабря 2023 года, сейчас в городе работает шесть точек бренда.

Самый большой магазин бренда одежды Gloria Jeans откроется в Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Работа
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