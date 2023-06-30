Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
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Updated Сегодня, 13:35
Педагоги имеют право на сокращенную рабочую неделю. Трудовые льготы предусматривают, что преподавателю достаточно отработать всего 18 часов в неделю для получения ставки.
Еще одна льгота в области трудовых прав касается отпуска. Педагоги отдыхают больше обычных граждан — им могут предоставлять отпуск до 56 дней ежегодно.
Педагоги в Тюменской области могут получить социальные займы, субсидии, льготы на покупку жилья. Льготные программы в 2023 году разработаны для молодых специалистов в сфере образования, сельских учителей, педагогов со стажем.
Одна из жилищных льгот для работников сферы образования в Тюмени — получение соцвыплат и займов на покупку жилья. Субсидия выделяется на приобретение готового жилья, на участие в долевом строительстве, на погашение долга по ипотеке.
Льготный займ предоставляется тюменским преподавателям на срок до 10 лет, на сумму не более 1 млн рублей. Информация о квартирах, которые можно приобрести по льготной программе, размещается на сайте администрации Тюменской области.
Получить льготу могут педагогические работники, которые проработали в образовательных организациях региона не менее 10 лет. В 2023 году компенсационные выплаты на покупку жилья могут работники сферы образования в двух городах региона — Тобольске и Тюмени.
В рамках целевых программ развития муниципалитетов Тюменской области бюджетникам региона предоставляются служебные квартиры. В селах и муниципалитетах региона строят новые дома, в которых учителям выделяют жилье. За последние десять лет преподаватели Тюменской области получили свыше 600 бюджетных квартир.
Для включения в программу по предоставлению служебного жилья педагогический работник должен подать заявление директору образовательного учреждения по месту трудоустройства. В свою очередь, руководитель учреждения подает пакет документов на предоставление льготы в администрацию Тюмени.
Молодые специалисты в сфере образования получают в Тюменской области «подъемные» выплаты. Их размер устанавливается каждым муниципалитетом индивидуально. Единовременные выплаты в регионе в 2023 году варьируются от 25 до 100 тыс. рублей.
В Тюменском муниципальном районе молодым учителям платят единоразово по 57,5 тыс. рублей. Выплаты предоставляются молодым специалистам, впервые после педвуза трудоустроившимся в образовательные организации региона.
Для работников сферы образования, работающих в образовательных организациях сельской местности, в Тюменской области реализуется ряд льготных программ:
Сельским учителям в Тюменской области предоставляются жилищные льготы. Государство возмещает педагогам в сельской местности 100% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.
Средняя зарплата учителя в Тюмени достигает 46 тыс. рублей. Помимо оклада, учителя получают надбавки за дополнительную нагрузку: проверку тетрадей, классное руководство, участие в проведении государственной итоговой аттестации и др.
Доплаты к зарплате тюменские педагоги получают и за личные достижения. Например, за участие в региональных или всероссийских конкурсах, за квалификационную категорию, подготовку стобалльников по ЕГЭ.