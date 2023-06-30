В Тюменской области реализуется несколько госпрограмм по поддержке педагогов. Какие социальные гарантии, льготы и выплаты учителям действуют в Тюмени и регионе в 2023 году — в нашем материале.

Трудовые льготы учителям в Тюмени Жилищные льготы педагогам в Тюменской области в 2023 году Займ на жилье для педагогов Служебные квартиры для учителей Единоразовые выплаты молодым учителям в Тюмени Льготы и выплаты сельским учителям Тюменской области в 2023 году Доплаты и стимулирующие выплаты педагогам Тюмени в 2023 году

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