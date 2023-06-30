nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Изображение материала

Какие выплаты и льготы положены учителям в Тюменской области

30 июня 2023, 13:35
Фото: 1MI
Какие выплаты и льготы положены учителям в Тюменской области
В Тюменской области реализуется несколько госпрограмм по поддержке педагогов. Какие социальные гарантии, льготы и выплаты учителям действуют в Тюмени и регионе в 2023 году — в нашем материале.
Сюжет
Тюмень

Трудовые льготы учителям в Тюмени

Педагоги имеют право на сокращенную рабочую неделю. Трудовые льготы предусматривают, что преподавателю достаточно отработать всего 18 часов в неделю для получения ставки.

Еще одна льгота в области трудовых прав касается отпуска. Педагоги отдыхают больше обычных граждан — им могут предоставлять отпуск до 56 дней ежегодно.

Жилищные льготы педагогам в Тюменской области в 2023 году

Педагоги в Тюменской области могут получить социальные займы, субсидии, льготы на покупку жилья. Льготные программы в 2023 году разработаны для молодых специалистов в сфере образования, сельских учителей, педагогов со стажем.

Займ на жилье для педагогов

Одна из жилищных льгот для работников сферы образования в Тюмени — получение соцвыплат и займов на покупку жилья. Субсидия выделяется на приобретение готового жилья, на участие в долевом строительстве, на погашение долга по ипотеке.

Льготный займ предоставляется тюменским преподавателям на срок до 10 лет, на сумму не более 1 млн рублей. Информация о квартирах, которые можно приобрести по льготной программе, размещается на сайте администрации Тюменской области.

Получить льготу могут педагогические работники, которые проработали в образовательных организациях региона не менее 10 лет. В 2023 году компенсационные выплаты на покупку жилья могут работники сферы образования в двух городах региона — Тобольске и Тюмени.

Служебные квартиры для учителей

В рамках целевых программ развития муниципалитетов Тюменской области бюджетникам региона предоставляются служебные квартиры. В селах и муниципалитетах региона строят новые дома, в которых учителям выделяют жилье. За последние десять лет преподаватели Тюменской области получили свыше 600 бюджетных квартир.

Для включения в программу по предоставлению служебного жилья педагогический работник должен подать заявление директору образовательного учреждения по месту трудоустройства. В свою очередь, руководитель учреждения подает пакет документов на предоставление льготы в администрацию Тюмени.

Жилищные льготы педагогам в Тюменской области в 2023 годуЖилищные льготы педагогам в Тюменской области в 2023 году
Жилищные льготы педагогам в Тюменской области в 2023 году
Фото: 1MI

Единоразовые выплаты молодым учителям в Тюмени

Молодые специалисты в сфере образования получают в Тюменской области «подъемные» выплаты. Их размер устанавливается каждым муниципалитетом индивидуально. Единовременные выплаты в регионе в 2023 году варьируются от 25 до 100 тыс. рублей.

В Тюменском муниципальном районе молодым учителям платят единоразово по 57,5 тыс. рублей. Выплаты предоставляются молодым специалистам, впервые после педвуза трудоустроившимся в образовательные организации региона.

Льготы и выплаты сельским учителям Тюменской области в 2023 году

Для работников сферы образования, работающих в образовательных организациях сельской местности, в Тюменской области реализуется ряд льготных программ:

  1. Социальные выплаты на строительство дома или участие в долевом строительстве по программе «Комплексное развитие сельских территорий».
  2. Компенсационные выплаты на покупку или строительство жилья, а также на улучшение жилищных условий молодым специалистам.
  3. Программа «Земский учитель». Каждому учителю, переехавшему в сельскую местность для работы в образовательных организациях, выплачивается по 1 миллиону рублей. Претендентов отбирает специальная комиссия при департаменте образования Тюменской области. Участники проекта должны отработать не менее пяти лет в сельской школе. Всем учителям предоставляется служебное жилье.

Сельским учителям в Тюменской области предоставляются жилищные льготы. Государство возмещает педагогам в сельской местности 100% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

Доплаты и стимулирующие выплаты педагогам Тюмени в 2023 году

Средняя зарплата учителя в Тюмени достигает 46 тыс. рублей. Помимо оклада, учителя получают надбавки за дополнительную нагрузку: проверку тетрадей, классное руководство, участие в проведении государственной итоговой аттестации и др.

Доплаты к зарплате тюменские педагоги получают и за личные достижения. Например, за участие в региональных или всероссийских конкурсах, за квалификационную категорию, подготовку стобалльников по ЕГЭ.

Доплаты и стимулирующие выплаты педагогам Тюмени в 2023 годуДоплаты и стимулирующие выплаты педагогам Тюмени в 2023 году
Доплаты и стимулирующие выплаты педагогам Тюмени в 2023 году
Фото: 1MI
#Тюмень#Льготы#Учителя
Подпишитесь
«Дорог нет, но вы держитесь»: тюменцы не могут выехать в город из своего ЖК
Вчера, 10:34
«Ваши мужья готовы изменить вам со мной»: откровения тюменской танцовщицы
Сегодня, 10:40
Арбитражи июня: алкоголь на 1,5 млн, консервация церкви и падение «Магеллана»
Сегодня, 07:46
Собираемся на пляж: тюменцам разрешили купаться в 10 водоемах
Сегодня, 05:28
Прямые рейсы на Кубу и новые правила ОСАГО: что изменится в жизни тюменцев с 1 июля
Сегодня, 06:05
Тюменца, избившего ребенка в сквере «Серебряные ключи», нашли. Подробности ЧП
Сегодня, 06:28