Июльская жара на подходе: сегодня в Тюмени ожидается тёплый летний день

Posted Сегодня, 01:20
Published Сегодня, 01:20
Modified Сегодня, 01:22
Updated Сегодня, 01:22
В ясное время суток синоптики обещают слабый северо-западный ветер со скоростью 2 — 3 м/с. К вечеру он сменит направление на северо-восточное, плавно переходящее в юго-восточное ночью. В вечерние часы температура воздуха останется такой же, что и в дневные, но небо прояснится, информирует сервис «Яндекс. Погода».
Ночью похолодает до + 15 градусов.
Дождя сегодня не будет.
Ранее «Наш город» писал, что в выходные в Тюмень вернётся жара, которая в ближайшие недели сохранится.