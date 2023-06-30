Июльская жара на подходе: сегодня в Тюмени ожидается тёплый летний день

В ясное время суток синоптики обещают слабый северо-западный ветер со скоростью 2 — 3 м/с. К вечеру он сменит направление на северо-восточное, плавно переходящее в юго-восточное ночью. В вечерние часы температура воздуха останется такой же, что и в дневные, но небо прояснится, информирует сервис «Яндекс. Погода».