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Июльская жара на подходе: сегодня в Тюмени ожидается тёплый летний день

30 июня 2023, 01:20
Фото: 1MI

День без осадков и до + 23 градусов ожидается в Тюмени 30 июня

Сегодня в областной столице ожидается солнечное утро — будет + 17 градусов. К обеду потеплеет до + 22… +23 градусов, правда, небо затянется облаками.

В ясное время суток синоптики обещают слабый северо-западный ветер со скоростью 2 — 3 м/с. К вечеру он сменит направление на северо-восточное, плавно переходящее в юго-восточное ночью. В вечерние часы температура воздуха останется такой же, что и в дневные, но небо прояснится, информирует сервис «Яндекс. Погода».

Ночью похолодает до + 15 градусов.

Дождя сегодня не будет.

Ранее «Наш город» писал, что в выходные в Тюмень вернётся жара, которая в ближайшие недели сохранится.

В Тюмень на этой неделе вернется 30-градусная жара
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#Елена Чебоксарова#Погода в Тюмени#Лето#Жара#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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