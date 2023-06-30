ГУС Тюменской области не выявил нарушения в скандальном ЖК «Савутич»

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
После проведения собрания с дольщиками ЖК, участие в котором также принял представитель прокуратуры. После собрания жильцы начали получать дополнительные соглашения, которые так долго ждали.
«Там есть некоторые неточности, хотелось бы чтобы их не было. Но радует, что обещанное отправляют», — рассказала «Нашему городу» дольщица ЖК «Славутич».
В ГУСе по Тюменской области нам также сообщили, что строительные работы на объекте ведутся, что подтверждается проверками.
«В период с 13.04.2023 по 26.04.2023 в рамках осуществления регионального государственного строительного надзора в отношении застройщика, технического заказчика и лица, осуществляющего строительство дома, проведены внеплановые выездные проверки по соблюдению обязательных требований, установленных частью 3 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ, по результатам которых нарушений обязательных требований не выявлено. Срок завершения строительства дома перенесен застройщиком на 3 квартал 2024 года, изменения в данной части внесены в проектную декларацию и размещены застройщиком в системе», — рассказали в ведомстве.
Однако и сейчас дольщики готовы продолжать борьбу за сокращение сроков строительства, которые уже ни раз переносились.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что состоялось собрание по проблемам ЖК «Славутич», участие в котором принял прокурор Перепелкин М. Ю., представитель застройщика Мороз Д. А. и 14 дольщиков.