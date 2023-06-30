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Готовь трубы летом! УСТЭК меняет теплосети в одном из самых престижных районов Тюмени

30 июня 2023, 03:08
Фото: УСТЭК
На этот раз капитальному ремонту подлежат тепловые сети длиной почти 300 м. в районе жилого дома по ул. Домостроителей, 26. Трубы здесь были проложены в 2007 году.
Фото: УСТЭК

На сегодняшний день работы в границах дворовой территории выполнены примерно на 70%. После их завершения подрядчики приступят к восстановлению благоустройства этого участка. На время капитального ремонта будет отключено 5 многоквартирных жилых домов и 1 школа.

В ближайшее время предстоит этап по замене сетей под проезжей частью. На время производства работ под проезжей частью в период с 4 июля по 11 июля будет полностью прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге по ул. Казачьи луга в районе дома № 26/3 по ул. Домостроителей.

УСТЭК призывает жителей района Лесобазы с пониманием относиться к временным неудобствам в связи с земляными работами во дворах, потому что проведение капитальных ремонтов тепловых сетей возможно только в летний период. Все это делается специалистами теплоснабжающей организации для того, чтобы зимой людям было тепло и комфортно в своих домах.

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