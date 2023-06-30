Готовь трубы летом! УСТЭК меняет теплосети в одном из самых престижных районов Тюмени

УСТЭК призывает жителей района Лесобазы с пониманием относиться к временным неудобствам в связи с земляными работами во дворах, потому что проведение капитальных ремонтов тепловых сетей возможно только в летний период. Все это делается специалистами теплоснабжающей организации для того, чтобы зимой людям было тепло и комфортно в своих домах.