Эксперт дал советы, как закрыть текущие дела перед отпуском

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру», поделилась советами по правильной передаче дел коллегам и максимальному отдыху во время отпуска в интервью с «Известиями».
В первую очередь, Санина рекомендует закрыть все текущие задачи перед отпуском и грамотно организовать передачу дел коллегам. Для этого можно создать отдельный документ, содержащий список всех дел, их статус и конкретные задачи, которые должны быть выполнены в ваше отсутствие.
Важно указать имена коллег, партнеров или клиентов, с которыми вы взаимодействовали по каждой задаче. Для экстренных случаев можно оставить контактные данные, по которым вас можно связаться. Это поможет коллегам, которые постоянно проверяют рабочие чаты и беспокоятся о пропущенной важной информации.
Кроме того, Санина рекомендует планировать время для отдыха и отключения от работы. Это включает установку конкретных временных рамок для работы и отдыха, а также избегание проверки рабочей почты или сообщений в нерабочее время.
Важно осознать, что отпуск необходим для полноценного отдыха и восстановления сил. Поэтому стоит доверить свои дела коллегам, довериться процессу передачи и позволить себе насладиться свободным временем без постоянного включения в рабочие вопросы.