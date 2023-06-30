Эксперт дал советы, как закрыть текущие дела перед отпуском

В первую очередь, Санина рекомендует закрыть все текущие задачи перед отпуском и грамотно организовать передачу дел коллегам. Для этого можно создать отдельный документ, содержащий список всех дел, их статус и конкретные задачи, которые должны быть выполнены в ваше отсутствие.