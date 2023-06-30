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Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

Эксперт дал советы, как закрыть текущие дела перед отпуском

30 июня 2023, 05:32
Отключение от рабочих задач и полноценный отдых во время отпуска может быть сложной задачей для многих.

Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру», поделилась советами по правильной передаче дел коллегам и максимальному отдыху во время отпуска в интервью с «Известиями».

В первую очередь, Санина рекомендует закрыть все текущие задачи перед отпуском и грамотно организовать передачу дел коллегам. Для этого можно создать отдельный документ, содержащий список всех дел, их статус и конкретные задачи, которые должны быть выполнены в ваше отсутствие.

Важно указать имена коллег, партнеров или клиентов, с которыми вы взаимодействовали по каждой задаче. Для экстренных случаев можно оставить контактные данные, по которым вас можно связаться. Это поможет коллегам, которые постоянно проверяют рабочие чаты и беспокоятся о пропущенной важной информации.

Кроме того, Санина рекомендует планировать время для отдыха и отключения от работы. Это включает установку конкретных временных рамок для работы и отдыха, а также избегание проверки рабочей почты или сообщений в нерабочее время.

Важно осознать, что отпуск необходим для полноценного отдыха и восстановления сил. Поэтому стоит доверить свои дела коллегам, довериться процессу передачи и позволить себе насладиться свободным временем без постоянного включения в рабочие вопросы.

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